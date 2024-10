Deze 10 snoepjes verschenen vorige maand op kenteken!

We lichten tien bijzondere auto’s uit die in september een vers Nederlands kenteken kregen.

In september ontvingen ruim 55.000 auto’s een nieuw Nederlands kenteken. Meer dan de helft van deze auto’s kwam vers uit de fabriek, maar via de import kwamen ook velen naar Nederland. En ja, er zaten weer verschillende mooie pareltjes tussen!

Ferrari SA Aperta

In 2010 werd de open versie van de Ferrari 599 gepresenteerd, de SA Aperta. De auto was gemaakt ter ere van de tachtigste verjaardag van het ontwerphuis Pininfarina , waarbij ‘SA’ refereerde naar Sergio en Andrea (Pinin)Farina. De officiële oplage is dan ook 80 stuks, hoewel het ondertussen wel duidelijk is dat men bij Ferrari de productieaantallen soms met een korreltje zout neemt, want uiteindelijk haalde men bijna het dubbele.

Zo’n zeven stuks hebben een Nederlandse geschiedenis, maar lang niet alles staat of stond op Nederlands kenteken. In 2016 werd het eerste exemplaar op kenteken gezet, een auto in de kleur Nuovo Blu Pozzi. In maart van dit jaar kreeg de auto gezelschap van een tweede exemplaar, deze keer in het grijs. In september is een tweede grijze SA Aperta op gele platen gekomen, in dit geval in de kleur Grigio Silverstone met een Cuoio lederen interieur. Ook heeft de eigenaar de beschikking over een hardtop, een optie die zo’n €50.000 kostte. De auto werd nieuw geleverd in Griekenland, maar de eerste eigenaar nam de auto vervolgens mij naar Groot-Brittannië. De auto kwam in 2016 naar Nederland en werd later door Bernards Exclusives aangeboden voor €1.899.950. En nu dus op Nederlands kenteken!

Ferrari 812 Competizione

Foto: Bernards Exclusives

Van de Ferrari 812 serie stonden er op 1 oktober maar liefst 184 exemplaren op Nederlands kenteken. Acht daarvan zijn zelfs van het type 812 Competizione: met een gelimiteerde oplage van 999 stuks een behoorlijk extreme versie van de 812 Superfast. Om even met wat cijfers te gooien: 6.5 liter V12, 830 pk, 692 Nm. In 2,9 seconden naar de 100, bij 7,5 seconden staat 200 op te teller en je kunt dan nog door tot de 340 km/u.

Het laatste exemplaar dat op kenteken is verschenen is uitgevoerd met een hele mooie rode lak (Rosso Magma), in combinatie met een witte streep over de lengte van de auto. Een zeer chique combinatie die we hopelijk eens gaan zien op onze wegen.

Ferrari Testarossa

Foto: Edvar van Daalen

Nu zijn er nog vele andere gave Ferrari’s die in september op kenteken zijn verschenen, zoals een 488 Pista, een Challenge Stradale en twee SF90’s. Toch willen we er een ander exemplaar uitpikken, namelijk een Ferrari Testarossa. Op zich geen zeldzaam model aangezien er tussen 1984 en 1991 7.177 stuks zijn gebouwd, waarvan er nu 118 op Nederlands kenteken staan.

Het exemplaar dat in september op kenteken is gekomen is echter wel heel speciaal: het is de derde Testarossa die ooit geproduceerd is en deze auto stond in 1984 op de Autosalon van Parijs, toen de Testarossa voor het eerst aan het grote publiek getoond werd. Ook was dit de auto die vlak daarvoor bij een indrukwekkende show in het Lido in Parijs aan de pers en wat VIP’s werd getoond.

En nog een leuk feitje: precies 40 jaar na dato stond de auto opnieuw in het Lido in Parijs (zie foto), nu om 40 jaar Ferrari Testarossa te vieren, een evenement georganiseerd door het Nederlandse Real Art on Wheels. Daar staat de auto trouwens te koop, dus mocht je een bijzondere Testarossa willen hebben, sla dan gerust je slag.

Lamborghini Aventador LP750-4 SV

We gaan even door naar een andere supercar fabrikant in de omgeving van Modena in Italië, namelijk Lamborghini. Daar heeft de Revuelto vorig jaar het stokje overgenomen van de Aventador, een prachtig model dat al sinds 2011 op de markt was. In ruim een decennium zijn vele verschillende versies gemaakt, waaronder de SV, ook bekend als Superveloce. Deze werd geïntroduceerd in maart 2015 op de Autosalon van Genève en kreeg een vermogen van 750 pk, vandaar de officiële benaming LP750-4.

Een oranje exemplaar uit 2017 met een nieuwprijs van € 509.320 is recent toegevoegd aan het Nederlandse wagenpark. Daarmee staat de teller voor de Aventador op 80 exemplaren, waarvan acht SV’s en 4 SV Roadsters.

Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante

Met Aston Martin gaat het helaas wat minder goed. Jammer, vooral als je denkt aan de mooie DBS Superleggera die in 2018 gepresenteerd werd. Een 5,2 liter V12 met 725 pk, een fantastisch ontwerp en ook leverbaar als een mooie ‘Volante’.

Omdat de DBS een model is waar men afscheid van gaat nemen, heeft men nog wel een geweldige afzwaaiversie gemaakt, de DBS 770 Ultimate. Er worden slechts 499 stuks van gemaakt, 300 als Coupé en 199 als Volante. Het goede nieuws is dat één van deze 199 stuks op Nederlandse platen is gekomen, een blauw exemplaar met een catalogusprijs van €619.765. Het slechte nieuws is dat deze auto ondertussen ook alweer geëxporteerd is. Jammer, het was leuk geweest om deze op de Nederlandse wegen te kunnen spotten.

McLaren 750S Spider

Dan maar een andere Engelse supercar die recent op gele platen is gekomen: een donkergroene McLaren 750S Spider met goudkleurige velgen en een bruin interieur, gloednieuw uit de fabriek in Woking. Prijskaartje? €463.910.

Sinds McLaren in 2011 (opnieuw) begon met het produceren van straatauto’s, zijn na de MP4-12C vele verschillende modellen de revue gepasseerd. De meesten zijn ook terug te vinden in het RDW-register. In totaal gaat het om 237 exemplaren, waaronder vier Senna’s en twee P1’s. Van de genoemde 750 S staan er ondertussen vijf op gele platen, 4 Spiders en 1 Coupé.

Audi RS6 Avant GT

Als je vraagt naar een mooie en coole stationwagen, dan wordt de Audi RS6 natuurlijk heel vaak genoemd. Vooral de huidige versie (C8) is erg populair. Max Verstappen is het daar blijkbaar ook mee eens.

Wil je een stapje verder dan een ‘gewone’ RS6, dan kun je bijvoorbeeld terecht bij ABT. Wil je toch meer originaliteit, dan is de RS6 Performance een goede optie. Nog niet bijzonder genoeg? Dan hebben ze nog de RS6GT. Standaard een aparte ‘livery’, mooie Avus velgen, 630 pk, 850 Nm en een gelimiteerde oplage van 600 stuks. En ja, één van deze exemplaren staat nu op Nederlands kenteken! Officieel wel een ‘importje’, aangezien de auto al in augustus in een ander land geregistreerd werd, maar dat mag de pret niet drukken. Het prijskaartje van deze stationwagen? €337.386.

Porsche 911 GT2 RS

Zes minuten en 47.3 seconden, dat was de tijd waarmee Lars Kern op 20 september 2017 het ronderecord van de Nordschleife verbeterde. Dat deed hij in een Porsche 911 GT2 RS (991.2) die was uitgevoerd met het Weissach Package. En zo’n exemplaar is in september ook op Nederlands kenteken gezet. Niet geel met zwart zoals die van de Lars, maar volledig zwart. De meeste Porsche liefhebbers zouden een applausje geven als je zo’n auto naar Nederland haalt en hier registreert, want bijzonder is het zeker!

Alfa Romeo 8C Spider

In 2003 werd op de IAA Frankfurt de Alfa Romeo 8C Concept getoond, ontworpen door Wolfgang Egger van het Alfa Romeo Centro Stile. Een prachtige GT die gelukkig met minimale wijzigingen in 2007 in productie werd genomen. De oplage van 500 stuks was redelijk snel verkocht en daardoor besloot Alfa Romeo ook een Spider versie te produceren. Opnieuw stond een oplage van 500 stuks op de planning, maar uiteindelijk werden er maar 329 stuks gemaakt.

Eén van deze exemplaren, een donkerblauwe, is in september op Nederlandse platen gekomen. De auto kwam uit Duitsland en had zo’n 30.000 kilometer op de teller. En hoeveel zoiets nou moet kosten? Iets onder de drie ton, dan zit je aardig in de richting.

Donkervoort F22

Foto: Donkervoort

Bij een F22 zou je natuurlijk kunnen denken aan een F-22 Raptor, een nogal indrukwekkende straaljager van Lockheed Martin. Maar het is natuurlijk geen Vliegtuigblog, dus we hebben het natuurlijk over de Donkervoort F22. Ook een machine waar je flinke G-krachten kan voelen, want vergeet niet dat de Donkervoort F22 het wereldrecord G-krachten voor straatauto’s in handen heeft, namelijk 2,3 G. Dus met 2,3 keer het eigen gewicht aan zijwaartse krachten door de bocht gaan.

Het lage gewicht van 750 kilogram in combinatie met 500 pk Audi motor brengt je in 2,5 seconden naar de 100, in 7,5 naar de 200 (vergelijkbaar met de eerder genoemde Ferrari 812 Competizione) en dan eventueel nog door naar 290. Indrukwekkend! Net als het prijskaartje trouwens, want het exemplaar dat in september geregistreerd werd kwam daarbij tot € 505.018. Meer dan een half miljoen euro en een flink stuk duurder dan alle andere F22’s die op gele platen staan. De nieuwe eigenaar zal dus wel best wat opties hebben aangevinkt.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen.

