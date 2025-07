Deze 17 jaar oude cabrio op Marktplaats is 150k afgeprijsd

Maar toch nog altijd de duurste cabrio van Marktplaats!

Het is zomer en dus is het tijd om het dak eraf te halen! Tussen de regenbuitjes van de Hollandse zomer door lekker met de haren in de wind. Als je dan eens over Marktplaats struint dan kom je nog wel wat pareltjes tegen. Vandaag deze zeventien jaar jonge cabriolet met slechts 24.875 kilometer op de teller.

Het is de duurste dakloze van Marktplaats en dat terwijl hij maar liefst 150 duizend euro is afgeprijsd ten opzichte van een jaar geleden. Maakt wel nieuwsgierig naar deze winkeldochter!

De duurste cabrio van Marktplaats is…

Een zeldzame auto. Dat lijkt ons evident. Als de auto uit 2008 is én dan alsnog de duurste dakloze is, dan moet ie wel zeldzaam zijn. De verkoper noemt hem zelfs uniek, als is dat technisch gezien niet helemaal waar.

Er zijn er van de open versie namelijk 150 stuks gemaakt. Niet helemaal uniek, maar laten we zeggen dat je er niet snel een tweede van tegenkomt op straat. Het betref hier een Mercedes-Benz McLaren SLR 722 S cabriolet. Een auto die met de hand gebouwd is in Woking (Engeland).

De benaming 722 Edition is afkomstig uit de roemrijke racegeschiedenis van Mercedes-Benz. In 1955 won Stirling Moss de Mille Miglia in een Mercedes-Benz 300 SLR met startnummer 722. Die 722 betekende dat hij om 7u22 moest starten.

Acht Cilinders

Onder de motorkap een 650 pk sterke 5,4 liter grote V8 motor. Het maximale koppel is 820 Nm. Die 650 pk is overigens nog 34 pk meer dan de gewone roadster heeft. Beter ook voor een cabrio, want als het dak eraf kan hoor je de soundtrack tenminste goed.

Een auto als deze ontbreekt het natuurlijk aan niets. Uiteraard is ie voorzien van zaken als sportstoelen, keramische remmen, carbon interieur- en exterieur details, rode remklauwen, rode gordels, een multifunctioneel stuurwiel, climate control, Bose audiosysteem, elektrische ramen voor, elektrisch verstelbare stoelen, cruise control enzovoort enzovoort.

BTW auto

Mocht je de auto zakelijk willen aanschaffen en als youngtimer willen gaan rijden? Het is een BTW auto en dat betekent dat je nog 21 procent BTW terug kunt krijgen van de aankoopprijs. Dat is wel welkom, want de verkoper uit het Brabantse Werkendam vraagt 799.740 euro voor wat hiermee de duurste cabrio van Martkplaats is. Ondanks dat ie 150k is afgeprijsd!