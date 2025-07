Duitse Autobahn moet aan geldinfuus

De Duitse Autobahn komt bakken met geld tekort. Blijft de Autobahn zoals wij die kennen behouden?

We kijken al zolang we ons kunnen herinneren met jaloezie naar de Autobahn. In Duitsland is er officieel geen snelheidslimiet en mag het gas er vol op. Nou zijn de plekken waar dat echt mag de afgelopen jaren flink ingeperkt en je struikelt overal over de werkvakken, maar het bestaat nog altijd.

Daar dreigt nu wel verandering in te komen. De beheerder van de Duitse autosnelwegen, Autobahn GmbH, zit in flinke geldnood. Bruggen en andere kunstwerken (zo noemen wegenbouwkundige ingenieurs dat) hebben zeer dringend groot onderhoud nodig en hele trajecten moeten gerenoveerd. Goh, waar kennen we dat toch van?

Geld Autobahn is op

Voor dat broodnodige onderhoud is alleen geen euro meer beschikbaar. Het geld is op. Nou kunnen ze in Duitsland doen wat ze hier in Italië altijd doen als een weg stuk is: een waarschuwingsbord slecht wegdek neerzetten en een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur instellen. Dan kun je weer een paar jaar vooruit.

Dat laatste ligt nou net lastig in Duitsland en dus moet er geld bij. Het Duitse ministerie van verkeer heeft 450 miljoen euro vrijgemaakt en dat moet nog deze maand worden vrijgegeven om snel aan de slag te kunnen aan de slechtste stukken snelweg en bruggen.

Nog eens 709 miljoen euro extra

Nou lijkt het erop dat die 450 miljoen maar een druppel op een gloeiende plaat is. Daarom wordt er nog eens 709 miljoen euro gezocht om nieuwe aanbestedingen en projecten op te starten. Hoognodig, want al sinds begin dit jaar is er een aanbesteding stop ingesteld door Autobahn GmbH. Want toen was er nog geen geld beschikbaar gemaakt. Dat betekent wel flinke vertraging voor alle projecten.

Nu maar hopen dat het geld er op tijd is en de Autobahn gered is. Want laten we eerlijk zijn, het zou toch wel een beetje zonde zijn als de legendarische Autobahn een saaie slecht onderhouden snelweg als alle andere wordt. Kunnen we wel gewoon in Nederland blijven.