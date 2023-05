Deze 2 jaar oude Mercedes heeft 370.000 kilometer op de klok

‘Das beste oder nichts’ is dus niet voor niets de slogan van Mercedes…

Je komt ze weleens tegen, advertenties op Marktplaats waarvan je in eerste instantie denkt dat er een foutje instaat. Zo ook bij deze. Want er wordt een Mercedes aangeboden die slechts 2 jaar oud is, maar wel al 370.000 kilometer op de klok heeft. Dat kan toch niet kloppen?

Moet dat niet 20 jaar zijn? Of als het bouwjaar wel klopt, staat er dan geen nulletje teveel en moet het 37.000 kilometer zijn? Nou, nee. Het klopt echt. Deze Mercedes heeft in de afgelopen 2 jaar dus echt 370.000 kilometer gereden. Zou het een taxi zijn geweest?

2 jaar oude Mercedes met 370.000 kilometer

Dat zijn cijfers waar bij ons ter redactie de oortjes wel even van gingen klapperen. Want 370.000 kilometer in 2 jaar komt neer op zo’n 500 kilometer per dag. En dan niet alleen tijdens werkdagen, maar de hele week door.

Da’s ongeveer Amsterdam-Parijs op dag 1 en op dag 2 weer Parijs-Amsterdam. En dat 2 jaar lang, elke dag opnieuw. Gelukkig is zo’n Mercedes een beetje zuinig, nu stond hij slechts om de dag bij de pomp om er een nieuwe lading diesel in te doen.

Stel je voor dat het een AMG met V8 benzine was geweest. Dan had was hij zo’n 135.000 euro aan benzine kwijt geweest in die 2 jaar. Nu is dat ‘slechts’ zo’n 55.000 euro geweest. Scheelt toch weer!

Maar goed, als jij deze Mercedes met zijn extreem snel bereikte hoge kilometerstand wil kopen, dan kan dat. het is een E300de, met een 1,9 liter 4-cilinder diesel in combinatie met wat accu’s. Hij komt zoals gezegd uit 2021 en hij kost 29.950 ekkermannen.

Veel geld, maar daarvoor heb je wel een bijna nieuwe Mercedes.

Qua bouwjaar dan…