We hebben weer een huis voor de echte petrolhead

En je weet wat dat betekent hè, een huis voor de echte petrolhead. Juist, een flinke garage, liefst ook goed gevuld. Check!

Het is een van de favoriete onderwerpen van ondergetekende, Fundablog hier op Autoblog. Met andere woorden, lekker schaamteloos naar binnen gluren in de huizen van andere mensen. En dan specifiek in die van autoliefhebbers.

En vandaag hebben we weer zo’n pareltje voor je, aangedragen door Rogier, die een mailtje stuurde aan [email protected] Dankjewel daarvoor, want het is een huis met een flinke garage, die gevuld is met wat ‘obligaat’ spul, maar ook met auto’s die je niet verwacht in zo’n garage.

Dit huis is voor de echte petrolhead

Laten we meteen maar eens kijken wat er zoal staat. En zoals we al zeiden, het gaat twee kanten op. Want we zien allereerst twee Mercedes SL ‘Pagodes’. Verder een Bentley Arnage en iets dat lijkt op een moderne Rolls Royce. Ook staan er twee BMW’s uit de 6-serie met de bevallige bipsen naar ons toegedraaid.

Maar de andere twee auto’s zijn wat gewoontjes, zullen we maar zeggen. Een Renault Kangoo en een Skoda Octavia maken het rijtje compleet. Niks mis mee natuurlijk, maar niet wat je verwacht in zo’n garage. Maar ach, er moet natuurlijk ook gewerkt worden en deze lenen zich perfect voor het dagelijks vervoer.

Verder vind je in het huis alle zaken die het leven net even ietsje makkelijker maken. Je kent het wel, verwarmd zwembad, poolhouse, sauna, gym, gastenverblijfje en verder alles in tiptop conditie. En dat zou jij kunnen kopen. Mits je genoeg piekjes hebt.

Het huis in het Noord-Hollandse Bergen kost namelijk nét geen 6 miljoen, minus de kosten koper. Met een beetje verbouwing en belastingen ben je zo nog een miljoen verder. Maar hee, daar heb je wel wat voor. Spoed je dus naar de makelaar om de hoek en sla je slag.

Want OP=OP!!