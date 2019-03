Pagani is terug bij af met de Zonda

Het houdt een keertje op.

Wat de Argentijn Horacio Pagani heeft bewerkstelligd met zijn automerk is zeer knap. In relatief korte tijd wist zijn merk Pagani uit te groeien tot een vaste waarde in het marktsegment der supercars. Alleen dat al is geen sinecure, de meeste startups komen niet verder dan grote verhalen en een gammel prototype. In 20 jaar tijd heeft Pagani twee modellen op de markt gebracht: de Zonda en de Huayra.

Het is de Zonda die tot de verbeelding blijft spreken. Een perfecte wegligging, een relatief laag gewicht en de V12 van Mercedes-Benz zijn belangrijke ingrediënten voor deze Italiaanse supercar. Van de Zonda zijn er onnoemelijk veel verschillende uitvoeringen verschenen. Zelfs toen de Huayra al was aangekondigd, bleven de Zonda-speciaaltjes zich maar aandienen. Het is bij Pagani mogelijk om een oudere Zonda te voorzien van updates, waardoor je ineens een ‘nieuwe‘ Zonda hebt.

Het lijkt erop dat alle Zonda’s ‘op’ zijn, want zoals de titel suggereert is Pagani weer terug bij af. Voor Genève kondigt het merk namelijk wéér een Zonda aan, maar ditmaal is het anders dan anders. Pagani heeft namelijk wat te vieren. Het merk bestaat 20 jaar. Om dat te luister bij te zetten, komen ze met een hele speciale Zonda, namelijk de allereerste die ze ooit hebben gebouwd. Er werd gebruik gemaakt van ‘Chassis 001’. Een Zonda-prototype waarmee veel testkilometers en crashtests zijn uitgevoerd. Dit is overigens niet ‘La Nonna’, het prototype waar meer dan een miljoen testkilometers mee zijn afgelegd, die auto heeft chassisnummer 002.

Net als Ferrari en Porsche heeft Pagani zijn eigen restauratie-afdeling. Die afdeling is hoogstwaarschijnlijk dezelfde werkplaats waar alle andere Pagani’s gebouwd worden, maar dat mag de pret niet drukken. Pagani heeft alle, maar dan ook echt alle onderdelen minutieus beoordeeld. Zelfs de bouten moesten origineel zijn. De gehele auto is opgebouwd uit onderdelen volgens de specificatie als in 1999. Dat klinkt makkelijker dan dat het is, want de Zonda met chassisnummer 001 heeft in de jaren vele upgrades gekregen. De eerste Zonda C12 had een 6.0 V12 van Mercedes-Benz onder de kap. Het is de enige Pagani zónder een AMG-motorblok.

De ‘nieuwe’ Zonda C12 staat op de autoshow van Genève zij aan zij met een Huayra Roadster (voor de Amerikaanse markt) met een blauw koolstofvezel body. Van de Zonda zijn 140 straatuitvoeringen gebouwd.

