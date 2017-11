Hamilton: “Record Schumacher niet buiten bereik”

Vergeet niet dat de klok aan het tikken is, Lewis.

Na tien jaar in de Formule 1 heeft Lewis zich bij de allergrootsten van de sport weten te vestigen. Na Ayrton Senna en de ‘Rekordmeister’ van de troon te stoten op het gebied van pole positions, blijven er voor de Brit niet veel lijstjes meer over om zijn naam boven te zetten. Zelfs de twee records waarvan veelal werd gedacht dat ze nooit meer verbroken zouden worden, beginnen nu akelig dichtbij te komen.

In een interview laat Hamilton weten dat dit idee ook steeds verder tot hem door begint te dringen. Het aantal wereldtitels en overwinningen dat Schumi op zijn naam heeft gezet lijken astronomische waarden, maar met het juiste recept kan de veganist zich wellicht meten met de ultieme grootheid van de koningsklasse.

Als we kijken naar de statistieken zien we dat beide coureurs in tien jaar tijd een vergelijkbaar aantal overwinningen hebben behaald. Schumacher won in 11 seizoenen maar liefst 64 keer, terwijl Lewis in eenzelfde periode 62 keer naar de winst reed. Met nog twee races in dit kalenderjaar kan de Brit hem dus zelfs evenaren. Als hij nog een aantal jaar op zijn huidige niveau blijft rijden is het best mogelijk dat hij zichzelf de ‘Greatest of All-Time‘ mag noemen.

Toch zitten er wat haken en ogen aan het verhaal. In die 11 seizoenen behaalde Schumacher zijn 64 overwinningen in 174 races, terwijl Lewis er al 205 heeft gereden. Daarnaast miste Schumacher een aantal races in 1999 door zijn heftige ongeluk. Dergelijke problemen heeft Lewis niet moeten doorstaan en doordat het aantal races per seizoen door de jaren heen is gestegen, heeft Hamilton ook aardig wat meer kansen gehad om wedstrijden op zijn naam te zetten.

Hoe dan ook is het een immense prestatie waar nog aardig wat tijd overheen zal moeten gaan voordat de volgende coureur zulke records zal breken, al hebben we in Max zeker een potentiële kandidaat. Nu maar hopen dat onze landgenoot het Alonso-effect niet gaat vangen.