Dit zijn de goedkoopste auto’s, met zoveel mogelijk pk

Stel: je wil zo veel mogelijk vermogen in een nieuwe auto, voor zo min mogelijk cash. Op welke auto's ben je dan aangewezen?

Vermogen. We kunnen er geen genoeg van krijgen. Hoe meer vermogen, hoe beter de auto. Op de Saab 9-3 Viggen Cabriolet na, klopt dat best aardig. Waarom vinden we vermogen zo prettig? Eigenlijk is het antwoord heel erg simpel. Hoe meer vermogen een auto heeft, hoe sneller een auto gaat. Maar, er zijn nog tal van andere factoren die bepalend zijn voor de snelheid van een auto (onder andere gewicht, aerodynamica, transmissie).

Wat ook bij meer vermogen komt kijken, zijn meer kosten. Logisch natuurlijk. Hoe meer vermogen een auto heeft, hoe meer de andere onderdelen van de auto daarop aangepast dienen te worden. Denk aan de remmen, transmissie, aandrijfassen en onderstel. Veel vermogen voor een lage prijs is dus een uitdaging. Daarom gaan we vandaag bekijken welke auto per vermogenscategorie het goedkoopste is (in Nederland). Tevens gaan we uitpluizen of je daadwerkelijk waar voor je geld krijgt, of alleen een dikke motor. We trappen af met 75 hele paarden:

75 pk: Opel Karl 1.0

Is 75 pk veel? Voor mensen als @Wouter niet. Naar het schijnt heeft zelfs de motor voor zijn ruitenwissers meer vermogen. Maar als je kijkt naar het overgrote deel van de A-segment auto’s, dan zie je dat 60 pk de norm is. Dan zijn 15 paarden extra wel lekker. De Opel Karl is de Koreaanse instapper van Opel. De auto is gezegend met een atmosferische 1.0 liter driecilindermotor. De Karl is redelijk kwiek, met name in stadsverkeer is het een handig wagentje. Vergeet niet: dit ding weegt nog geen 840 kg! Voor de instap Karl 1.0 betaal je 11.449 euro. Dat is dan de zogenaamde ‘Selection’-uitvoering. Op zich valt het allemaal wel mee voor een schraapversie: elektrische ramen (voor), stuurbekrachtiging en centrale deurvergrendeling krijg je standaard mee.

100 pk: Fiat Punto 1.0 Twin Air

Ooit was de Fiat Punto de bestverkochte auto van Europa. De stijlvolle rakkertjes waren niet aan te slepen. Dat is nu niet meer het geval. Niet zozeer omdat het segment niet populair is, maar omdat Fiat vergeet een nieuwe Punto op de markt te zetten. Dit ding is alweer ruim 13 jaar oud. Mede daardoor is de auto wel lekker goedkoop. Het is niet de modernste auto, maar je krijgt wel veel waar voor je geld. de 1.0 Twin Air levert 100 pk waardoor je in 11,7 seconden al op de 100 km/u ziet. De topsnelheid is een redelijke 180 km/u. De goedkoopste variant is de ‘Popstar’. Dan heb je o.a. een radiootje, airco, boordcomputer, leren stuurwiel en elektrische ramen voor 14.995 euro.

150 pk: Opel Astra 1.4 Turbo

Dan gaan we nu naar een vermogenscategorie waarmee je daadwerkelijk de 200 km/u kunt halen en de 100 km/u aan kan tikken binnen de 10 seconden. Dat kan namelijk in deze Astra. Kies je deze met de 1.4 viercilinder turbo, dan krijg je 150 paarden onder je rechtervoet. De sprint doe je in 8,5 seconden en de top bedraagt 215 km/u. De goedkoopste 1.4 is de Business +. Dan heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt (op metallic lak en lichtmetalen velgen na, wellicht). Navigatie, cruise control en climate control zitten er wel op. Beetje saai misschien, maar je hebt wel even 150 pk voor 24.349 euro. Hoe dat rijdt lees en zie je in deze rijtest + video.

200 pk: Volkswagen Polo GTI

Deze auto toont wat er allemaal misging met downsizing. In 2007 had de Polo GTI nog gewoon een 1.8 turbo. Toen de nieuwe Polo kwam, kam er ook een nieuwe Polo GTI. Dat was een downsize wonder: een 1.4 viercilinder torretje met turbo én mechanische compressor, gekoppeld aan een zeventraps DSG. Die combinatie bleek niet al te best, waardoor VW halverwege overstapte op een 1.8T en de mogelijkheid voor een handbak. We zijn nu aanbeland bij de nieuwste Polo GTI en daar zit gewoon een dikke tweeliter motor in. Daarmee is het een bijzonder vlotte Polo geworden: 0-100 km/u in 6,7 seconden en een V-max van 237 km/u. In een Polo! Omdat de het een GTI is, zit je qua uitrusting wel goed. Op zich geen slechte deal voor 29.590 euro.

250 pk: Hyundai i30 GDI N

Met waar voor je geld denk je vaak aan Koreanen. Dit is al de tweede in het lijstje. Tevens ook de laatste, overigens. Nog 50 pk extra vergt een redelijke investering, want de Hyundai i30 N kost namelijk 39.195 euro. Dat is toch 10 mille meer dan die Polo. De Hyundai is een flinke maat groter, de motor heeft meer power en de prestaties staan op een hoger plan: de 0-100 in 6,4 seconden is nipt sneller dan de Polo, wat mede te wijten is door het hogere gewicht (220 kg). Op de snelweg is de i30 N wel aanzienlijk sneller: de begrenzer grijpt in bij 250 km/u. Ondanks dat dit de meest basale i30 N is (er is ook een N2 en een Performance variant) zit je qua uitrusting meer dan goed. We zijn heel erg benieuwd hoe de auto stuurt, want de concurrentie is moordend op dit moment.

300 pk: Seat Leon SC Cupra

Een van de concurrenten waar de Hyundai mee te maken krijgt is deze Seat Leon. De Leon Cupra staat bekend als de betere budget-knaller. Voor slechts 41.550 euro krijg je 300 pk onder de kap. 300 paarden, dat was vroeger alleen voor sportwagens en hele dikke Mercedessen. Nu zit dat in een opgetuigde huurauto. Die huurauto-ambiance is ook een reden dat de auto zo voordelig is, want de Seat Leon Cupra is maar tweeënhalf mille duurder dan de Hyundai. Ondanks dat de Leon Cupra eigenlijk best compleet is, wordt je door het interieur er constant aan herinnert dat je een budget-keuze hebt gemaakt. Maar hé: dankzij die 300 pk knal je wel in 5,7 seconden naar de 100 km/u. Ook hier is de topsnelheid begrensd.

350 pk: Ford Focus RS

Mocht de Leon Cupra nog te langzaam zijn, dan biedt de Focus RS (rijtest) uitkomst. Als je de specs van de Leon en Focus naast elkaar legt, zie je dat de Focus RS een veel serieuzer stuk speelgoed is. De 2.3 meter Ecoboost pompt er 350 pk uit. In tegenstelling tot de Leon heeft de Focus RS vierwielaandrijving. Hierdoor komt de Focus RS veel sneller uit de startblokken. De 0-100 km/u sprint is na 4,7 seconden alweer over. Ook leuk: Ford heeft de Focus RS geen begrenzer meegegeven. Op de Autobahn kun je 267 km/u aantikken. Tel daarbij op dat het een praktische familie auto is met een goede standaarduitrusting en je zou kunnen stellen dat de vraagprijs van 53.210 euro best wel scherp is. Tenzij je in België woont natuurlijk.

400 pk: Infiniti Q50 3.0T sport

De auto waardoor we op het idee kwamen van dit lijstje. Het viel namelijk op dat deze Infiniti bijzonder potent is voor de vraagprijs. Met name omdat het niet een Plug-In hybride is die toevallig best veel power heeft. De 3.0 V6 Biturbo levert 405 pk en 475 Nm. Deze worden via een zeventraps automaat overgebracht op de achterwielen. De prestaties zijn minder indrukwekkend dan die van de Focus RS. 0-100 duurt namelijk 5,1 seconden en de topsnelheid is begrensd op de snelheid waar bijna alle auto’s op begrensd worden die eigenlijk harder dan 250 km/u kunnen. Op zich wel een prima deal voor 65.790 euro. Want de Infiniti Q50 3.0T Sport wordt namelijk loaded afgeleverd. Zelfs een schuif/kanteldak krijg je standaard.

500 pk: Alfa Romeo Quadrifoglio

Alfa Romeo’s nieuwe topper is niet alleen een imagebuilder van jewelste, het is ook nog eens het koopje van de eeuw. Relatief gezien dan. Want 112.930 euro is een smak geld. Maar je krijgt daar wel wat voor terug. Zoals een koolstofvezel aandrijfas en een mede door Ferrari ontwikkelde V6 met dubbele turbo, goed voor 510 pk en 600 Nm. Voor de 112 mille kun je kiezen uit een handbak of automaat. Voor de prijs maakt het gek genoeg niet uit. Voor de snelheid ook niet. Beide Quadrifoglio’s doen 0-100 km/u in 3,7 seconden en lopen max 307 km/u. Dat komt mede door het beperkte gewicht. De Giulia Quadrifoglio met automaat weegt minder dan 1.600 kg, de handgeschakelde variant nog eens 40 kg minder.

600 pk: Audi RS6 Avant Performance

Nu komen we in de categorie: ‘er zijn niet zo veel deelnemers’. 600 pk is namelijk een bizarre hoeveelheid aan vermogen. Deze 165.375 euro kostende stationwagon heeft er in totaal 605 stuks. Het is niet echt een rijdersauto. Het gewicht gaat richting de twee ton, er zit een automaat in en de motor hangt voor de vooras. Daarom is de RS6 Avant Performance (op papier althans) langzamer dan de Giulia Q. 0-100 doet de RS6 Performance (rijtest) ook in 3,7 seconden. De topsnelheid is, heel erg kinderachtig, 250 km/u. Via allerlei pakketten en opties kun je dat ophogen naar 280 km/u of 305 km/u. Zelfs dan ben je nog altijd langzamer dan de Alfa Romeo.

700 pk: Bentley Continental Super Sports

Er is een nieuwe Bentley Continental GT, maar dit ding is nog gebaseerd op het uitgaande model. Met de jaren werd deze telkens fraaier. De V8-modellen zorgden voor een behoorlijke impuls in de verkopen. Dat was stiekem ook de fijnste variant. Tenzij je een power-junk bent. Dan kan deze Bentley je helpen. Deze heeft namelijk een gekietelde variant van de oude zesliter W12 onder de kap. Er is wat gebruik gemaakt van koolstofvezel om deze Bentley lichter te maken, maar met 2.300 kilogram leeggewicht is dat niet echt gelukt. Gelukkig heb je 710 trappelende paarden voor de nodige voorwaartse gang. De sprint duurt 3,5 seconden. Als je de ruimte hebt, kun je 336 km/u halen. Dat allemaal in een oase van rust en comfort. Je voelt hem al aankomen: dit wordt een duur geintje. Klopt. Voordat je opties gaat selecteren ben je al 375.390 euro kwijt.

800 pk: Ferrari 812 Superfast

Dit is de makkelijkste, want het is de enige auto in serieproductie met 800 pk. We gaan de stomste grap ter wereld gewoon maken. Met die 800 pk is de Ferrari 812 super fast. Padum-tss. Het is belangrijk deze auto te koesteren, dit is namelijk een van de laatste der Mohikanen. De 6.3 liter V12 is geheel atmosferisch en de auto heeft alleen achterwielaandrijving. Je moet echt cojones zo groot als bloemkolen hebben om de tractiecontrole uit te zetten. De prestaties zijn uiteraard ook indrukwekkend. 0-100 in minder 3 seconden (2,9 seconden) en een topsnelheid van meer dan 340 km/u doen het goed aan de borreltafel. Maar het gaat vooral om de manier waarop deze 812 zo snel is, met die glorieuze, jankende twaalfcilinder. In dat licht bezien is 389.330 euro eigenlijk een koopje.