De 6 goedkoopste auto’s met 4WD op een rij

Wel zo handig met dit weer!

Iedereen die vandaag naar buiten (of het journaal) gekeken heeft weet het: het is weer ouderwets winterweer! Dat betekent automatisch dat bijna iedereen ontregeld is en het hele land vol staat met files, ondanks dat het KNMI en andere instellingen aanraden om vooral lekker thuis te blijven. Dat is begrijpelijk: het zijn niet de ideale weersomstandigheden om met de auto erop uit te gaan. Alhoewel @Jaapiyo bij de plaatselijke snackbar driftjes laat zien met zijn achterwielaandrijver.

Dit zijn de weersomstandigheden waar een auto met vierwielaandrijving wel iets beter uit de voeten kan. Maar ja, auto’s met aandrijving op alle wielen zijn vaak erg duur. Wat zijn eigenlijk de opties als je per se vierwielaandrijving wil hebben voor zo weinig mogelijk geld? Team Autoblog zocht het voor u uit. Dit zijn de 6 meest voordelige auto’s met allradantrieb:

Suzuki Vitara 1.6 Allgrip High Executive (LY)

€ 29.559

Vroeger was de Vitara een raszuivere terreinauto. Tegenwoordig is het een raszuivere crossover, het type auto waar @CasperH niet al te gek op is, getuige dit artikel. Maar het is niet alleen maar een stoer uiterlijk, dankzij de bodemspeling en vierwielaandrijving kun je net even wat verder komen. De hoge prijs komt mede door de C02-taks. Vierwielaandrijving is nu eenmaal minder zuinig en de atmosferische 1.6 is op papier ook vrij dorstig. De 1.4 BoosterJet met Allgrip is nauwelijks duurder.

Ssangyong Tivoli 1.6 e-XDI Crystal 4WD

€ 29.444

Ssangyongs waren in het verleden noeste werkpaarden, denk aan de Musso en Korando. Dat type auto verkoopt nu eenmaal niet meer zo goed, dus is ook Ssangyong overgegaan op de crossover. Blegh. Vierwielaandrijving is alleen mogelijk op de variant met 1.6 dieselmotor met 300 bruikbare Newtonmeters en een handgeschakelde zesbak.

Suzuki Jimny Metal Top Exclusive (JB43)

€ 27.228

Een oudgediende, die Jimny. De kleine Suzuki is alweer 20 jaar in productie. Laat je niet misleiden door de guitige looks van de Jimny. Dit is een raszuiver terreinwagentje met een ladderchassis, inschakelbare vierwielaandrijving, lage gearing en flinke bodemspeling. Omdat het een echte terreinauto is met atmosferische motor, braakt de 1.3 er per kilometer 162 gram CO2 gemiddeld per kilometer uit. Vandaar de hoge prijs.

Subaru Impreza 1.6i Pure

€ 26.792

Ook Impreza’s zijn vaak veel te duur. Met de gloednieuwe valt dat eigenlijk erg mee, want geen een fabrikant levert een C-segment hatchback met vierwielaandrijving onder de 30 mille. Het is een Subaru, dus je hebt de beschikking over permanente vierwielaandrijving, niet een systeem met een haldex koppeling. De 1.6 boxermotor is altijd gekoppeld aan een CVT-automaat. Met 115 pk (en slechts 150 Nm) is het helaas niet een snelle sprinter: 12,4 seconden naar de 100 km/h.

Dacia Duster TCe 125 4×4 Robust

€ 21.190

Nu komen we bij de echte prijspakker, de Dacia Duster! Het is eigenlijk helemaal niet zo’n slechte aanbieding. Voor 22 mille heb je 125 pk (uit een dikke 1.2), vierwielaandrijving, een stoer uiterlijk en dus vierwielaandrijving. Het is geen luxe auto, want cruise control zit er bijvoorbeeld niet op, net als airco. Maar in de winter heb je meer aan 4WD dan een airco, toch?

Suzuki Ignis 1.2 Allgrip Select (FF21S)

€ 17.672

Dit is de allergoedkoopste auto met AWD. Eigenlijk is het een heel erg leuk autootje, deze Ignis. Ten eerste het uiterlijk, met name de achterkant doet denken aan de SC100 “Whizzkid’ uit 1978. De 1.2 viercilinder zestienklepper is zo’n typisch Japans naaimachientje, geheel ‘turboloos’ ook. Dan is 90 pk eigenlijk heel verdienstelijk. Vergeet niet dat een Ignis nog geen 800 kg weegt. Super compleet is zo’n basis-Ignis natuurlijk niet, maar een aircootje zit er wel op, evenals kekke lichtmetalen velgen.