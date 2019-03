CUPRA introduceert een hele speciale Ateca

Althans, dat blijkt uit de naam van de auto.

Er zal nog wel een tijdje een discussie gaan over het bestaansrecht van het merk CUPRA. Dat is logisch, want oorspronkelijk was het natuurlijk gewoon een badge voor snelle Seats. Wat het ‘merk’ dus moet doen is zichzelf gaan bewijzen. Snelle CUPRA Leons moeten op de Europese circuits de overwinningen aaneen rijgen en er moeten geweldige straatauto’s gebouwd worden. Dan komt de acceptatie vanzelf.

We hadden stiekem gehoopt op een CUPRA Ibiza, maar de jongens van CUPRA hebben eerst nog even de Ateca aangepakt. Maar die was er toch al? Jazeker, maar het is tijd voor het eerste speciaaltje van het Spaanse submerk. Qua naam hebben ze echt nul moeite gedaan, het ding heet namelijk CUPRA Ateca Special Edition. Volgens CUPRA is deze Ateca ‘handcrafted’, maar dat lijkt ons erg sterk.

De CUPRA Ateca Special Edition onderscheid zich door bronzen details op de velgen, bronzen typeplaatjes en bronzen afwerking in de uitlaten. Over die uitlaten gesproken, die komen van de Sloveense firma Akrapovič. Ze moeten verantwoordelijk zijn voor en extra aangename ‘sound’ in de snelle SUV. Ook in het interieur is er enorm veel anders, volgens CUPRA. Wij zien het nog niet direct, alhoewel de blauwe alcantara sportkuipen een leuke toevoeging zijn.

In technisch opzicht blijft alles verder gelijk: de 2.0 TSI motor levert 300 pk en 400 Nm, voor meer power moet je bij ABT zijn. Deze is standaard gekoppeld aan een zeventraps DSG-bak en vierwielaandrijving. De CUPRA Ateca Special Edition wordt leverbaar eind 2019.