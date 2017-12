Deze 8 auto’s zien er langzamer uit dan dat ze zijn

Altijd leuk als auto's voor een verrassing kunnen zorgen. Dit zijn eigenlijk de 8 coolste auto's op deze planeet.

Als we ergens wel van houden zijn het de zogenaamde sleepers. Je weet wel, auto’s die er zeer normaal uitzien, maar wel degelijk een gezonde portie power onder de kap hebben om nietsvermoedende petjes te verrassen. Nu is het geval dat snelle uitvoeringen standaard al een stukje dikker zijn uitgevoerd. Deels omdat het niet anders kan. Omdat het snelheidspotentieel omhoog gaat, moeten bijvoorbeeld de remmen groter worden uitgevoerd. Dus zitten er grotere velgen onder. Omdat de motor meer lucht nodig heeft, zijn de grille en luchtinlaten in de bumper groter. Dan is het ook nog eens zo dat veel klanten het nu eenmaal leuk vinden dat hun auto er een stuk dikker uitziet. Het oog wil immers ook wat. Toch zijn er diverse fabrikanten geweest die het nodig vonden om hun topper juist anoniemer te maken. Soms door een bepaalde optie aan te vinken, soms door een specifieke uitvoering te selecteren. Het voordeel van deze auto’s: het snelheidspotentieel ligt minstens net zo hoog, maar je loopt er niet zo mee te koop. Dit zijn de 8 leukste voorbeelden.

Porsche 911 GT3 TP (991.2)

Ho, wacht even, een Porsche 911 GT3 TP ziet er toch al snel uit? Ja, dat is zo. Ten opzichte van een standaard 911 Carrera ziet een GT3 TP er alsnog sneller uit: grotere velgen, dikke bumpers, brede wielkasten, dat soort werk. Maar kies een donkergrijze 911 GT3 TP met de aluminium raamlijsten en het lijkt meer op een leuk uitgevoerde 911 Carrera S dan een full-fat GT3 (epische rijtest). Sterker nog, op de bovenste foto lijkt de 911 Carrera T met zijn gele lak en strepen juist de snellere auto te zijn dan de grijze GT3. En dat maakt hem ook verschrikkelijk cool. Het is ook nog eens de 911 voor connaisseurs: handbak, atmosferische motor en achterwielaandrijving.

Mercedes-Benz E63 AMG S Estate Business (S212)

Eigenlijk een van de dikste stationwagons aller tijden. De brute motor zorgt ervoor dat je zelfs ten opzichte van een raszuivere sportwagen nog prima mee kunt komen. Alleen heb je in de Mercedes wél plaats voor je vrouw, drie kinderen en twee Labradors. Het enige nadeel is dat de auto er ook best wel snel uitziet. Met name die vier enorme stortkokers aan de achterkant geven het snelheidspotentieel al aan. Gelukkig kon je het ‘businesspakket’ kiezen. Dan had je de achterbumper en uitlaten van de Avantgarde. Op een E200 CDI nog steeds teveel van het goede, maar op een E63 S (rijtest) juist perfect.

Volkswagen Touareg W12 Excecutive (7L)

Eigenlijk is het te bizar voor woorden dat Volkwagen een twaalfcilinder SUV in het gamma heeft gehad. Deze notoire zuipschuit zag je geregeld voorbij komen in de W12 Sport specificatie. Dus in het felblauw, met monsterlijke ‘Omanyt’-velgen van 21”, fors aangezette bumpers en spoilers. Voor wie wel de geneugten wilde van twaalf atmosferische cilinders, maar dat niet wilde combineren met de bodykit kon de W12 kiezen als Executive. Bijna alles was identiek, behalve het uiterlijk. De Toureg W12 Excetcutive (rijtest) zag er net zo simpel uit als een R5 diesel, maar had bijna 3 keer zo veel vermogen.

Honda Accord Type R (CH1)

De Type R uitvoering van e Accord is nooit een populaire auto geweest. De auto werd speciaal voor Europa gebouwd, maar juist in Europa is het lastig non-premium rijdersauto’s te verkopen. Degene die zich de auto kunnen herinneren weet dat de auto best opvallend was met de enorme spoiler en roomwitte velgen, evenals het koetswerk. Maar je moest de auto wél zo samenstellen. Je kon hem echter ook in het zwart krijgen, zonder spoiler en met grijze wielen. Dan leek het net op iedere andere Accord. Qua hardware ontbrak het je aan niets: een atmosferische VTEC motor, zesbak en LSD kreeg je er standaard bij.

Subaru Impreza WRX STI Spec-D (GDB)

Je kan veel zeggen over de Impreza WRX STI, maar het is niet echt een anonieme auto. De WR Blue Mica lak, de gouden velgen, de enorme spoilers: de auto probeert zijn potentie geenszins te verbergen. De Impreza WRX STI is zo subtiel als een stoeptegel in je gezicht. Net zo effectief. Mocht je wel gecharmeerd zijn van de techniek van de auto, maar niet het infantiele uiterlijk: ga voor de Spec-D. De D staat hiervoor Discreet. De torenhoge spoiler werd vervangen voor een kleiner exemplaar. De gouden velgen waren dezelfde BBS-wielen, maar nu in het grijs gespoten. Hierdoor leek deze STI verdacht veel op een non-STI WRX. Het interieur werd juist wat luxer gemaakt, mede dankzij de volledig lederen bekleding.

Daimler Super V8 (X350)

De Jaguar XJR was altijd al een gentlemens express. Niet al te opvallend, alhoewel de liefhebber duidelijk kon zijn dat dit een snelle XJ was, dankzij de grote wielen en natuurlijk de kenmerkende gaasgrille. Bij de Daimler Super Eight was dit niet het geval. Je kreeg putdeksel-velgen, wat chroom en, ehh, dat was het. De auto ziet er wat oubollig uit, maar er huist wel een 4.2 liter V8 mét Eaton supercharger onder de kap. Ondanks alle ruimte en luxe was het een relatief lichte auto. Met name tussen de 100 en 200 km/u is dit een serieus snelle sedan.

Maserati Karif

Natuurlijk, van een Maserati mag je bijna altijd wel verwachten dat ‘ie snel is. Maar bij de Karif ligt het toch net een beetje anders. De Biturbo series van Maserati kende enorm veel exponenten. De Karif is de meest vreemde eend in de bijt. In feite is het een Spyder (dus met de korte wielbasis), maar dan met een eenvoudig (vast) dak. De Maserati is zeer eenvoudig. Geen spoilertjes of rare fratsen. He is niet direct een bloedmooie auto, maar juist een beetje ‘meh’. Met name daardoor is het des te opvallende dat de Karif werd geleverd met de sterkste biturbo V6 met 285 pk.

FPV Force 8

FPV was voorheen het bedrijf dat extra snelle Australische Fords maakte. De meesten zijn gebaseerd op de Ford Falcon XR6 of XR8. Je weet wel, die uberdikke, volvette Aussie supersedans. De XR modellen waren al sneller dan de gewone Falcons, de FPV modellen deden daar een flinke stap bovenop. Zoals je wellicht weet zijn Australische auto’s over het algemeen erg uitbundig uitgedost. Grote wielen, mega-spoiler, felle kleuren: down under zijn ze er gek op. Heel af en toe pakken ze het wat anders aan, zoals deze FPV Force 8. Deze auto zag er een stuk minder snel uit dan de FPV GT, F6 of zelfs de reguliere Falcon XR8, maar je kreeg wel de sterke variant van de Barra V8 met meer dan 340 pk. Het was de bedoeling om van de Falcon zo een soort BMW concurrent te maken.