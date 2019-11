Deze 8-serie heeft twee gezichten

Waarom kiezen als het ook allebei kan?

Bij het bekijken van de foto’s lijkt het op het eerste gezicht om twee verschillende auto’s te gaan. Schijn bedriegt echter. Deze 8-serie is namelijk voorzien van twee verschillende kleuren én twee verschillende velgensets. Aan de glanzende kant is de BMW voorzien van goudkleurige Vossen sloffen, terwijl er aan de matzwarte kant ANRKY-velgen met een roségoud randje te zien zijn.

Sportieve BMW-modellen als de M3, de M4 en de M5 zijn altijd een geliefd tuningobject. Als je een bezoekje brengt aan Bimmerfest struikel je over de exemplaren met aftermarket-velgen, carbon onderdelen en noem het allemaal maar op. Van de 8-serie hebben we, afgezien van versies van Manhart en Dähler, nog weinig opvallend aangepaste exemplaren gezien. Deze M850i kan echter wel tot die categorie gerekend worden.

Waar het hier eigenlijk om gaat is de carbon front splitter. Deze auto is namelijk een demomodel van Sterckenn. Die naam zal waarschijnlijk weinig belletjes doen rinkelen, maar zij bieden carbon onderdelen aan om je BMW mee op te leuken. Onlangs lieten ze carbon spulletjes zien voor de M2 Competition en M5, nu hebben ze dus ook opsmuk voor de nieuwe 8-serie.

Deze auto steelt echter vooral de show met zijn gesplitste look qua kleur en velgen. Om het plaatje compleet te maken is de auto ook nog eens voorzien van airride. Onderhuids is de BMW verder ongemoeid gelaten. Dit betekent dat deze M850i nog steeds 530 pk en 750 Nm koppel produceert. Hiermee sprint je in 3,7 seconden naar de 100. Heel veel noodzaak voor onderhuidse aanpassingen is er dus ook niet.

Sterckenn komt, zoals de naam doet vermoeden, uit Duitsland en dat is ook meteen waar je de carbon goodies zult moet halen. De dichtstbijzijnde dealer is te vinden in Dortmund, want er zijn momenteel nog geen Nederlandse dealers die de onderdelen van Sterckenn verstrekken.