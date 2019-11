Toyota’s houden van het weer dat je nu buiten ziet

Moet je wel vanuit Nederland Autoblog.nl bezoeken, uiteraard.

Het is november en heerlijk hondenweer. Het is waterkoud, het is te laat licht, te vroeg donker en veel te regenachtig. Nog een paar graden eraf en we gaan het weer massaal over de zin en onzin van winterbanden hebben.

Of de zin en onzin van vierwielaandrijving, natuurlijk. Nu is er voor alles wat te zeggen, maar de combinatie van voorzichtig rijden, opletten, winterbanden en vierwielaandrijving is veiliger dan vol Tokyo Drift gaan in je ‘M3-uitgevoerde’ E46 318i op Hy Fly banden.

Nu zijn Toyota Camry bestuurders verstandige mensen met een bijbehorende rijstijl. Voor hen is er goed nieuws, want Toyota komt met vierwiel aangedreven varianten van de wereldwijd immens populaire Camry (XV70) en de iets grotere Toyota Avalon (XX50), die technisch identiek is aan de Lexus ES300 (XZ10). Het is niet zozeer een uitvoering in de VS, dan wel een optie. Dus als je niet de meest luxe variant wil, is het mogelijk om te kiezen voor vierwielaandrijving.

De AWD varianten maken hun opwachting op de LA motorshow, die over een weekje begint. De afbeeldingen van de Camry en Avalon lijken uit Forza Motorsport te komen, maar geven duidelijk aan waarvoor de vierwielaandrijving bedoeld is: meer zekerheid in gladde omstandigheden. Of de Camry met vierwielaandrijving ook naar Nederland komt, is nog niet duidelijk. Normaal gesproken, blijven de ‘dikke’ varianten voorbehouden aan buitenlandse markten, maar bij de Camry zit het even anders. Naast het feit dat je de Camry kan configureren met bijna alle uitrustingsniveau’s, is vierwielaandrijving alleen leverbaar op de instapmotor, de 2.5 viercilinder met 202 pk. In Nederland is alleen de hybride (met 2.5 viercilinder) leverbaar.

Het zou niet de eerste Camry zijn die je in Nederland kan krijgen met vierwielaandrijving. In de late jaren ’80 kon je de Camry 4WD (generatie ‘V20′) bestellen voor zo’n 60.000 guldens.

