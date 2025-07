Deze 90’s zescilinder camperbus mag gewoon alle milieuzones in!

Deze camperbus uit 1996 heeft een zescilinder onder de kap met 281 duizend kilometer ervaring en mag gewoon alle milieuzones in.

Het vrije leven! Met de camper heel Europa door en in de natuur kamperen. Waar het mag dan. Alleen mag je met die dieselbusjes op steeds meer plaatsen het centrum niet meer in. De milieuzones schieten als paddestoelen uit de grond en niet alleen in Nederland.

Nu kun je natuurlijk een nieuwe camperbus kopen met een hypermoderne dieselmotor onder de kap, dan mag je er nog een paar jaar in, of je zoekt een elektrische camper. Maar deze camperbus met zescilinder motor op Marktplaats kan ook gewoon.

Volkswagen T4 California 2.8 VR6

Onder de motorkap van deze Volkswagen T4 California camperbus ligt namelijk een 2.8 VR6 benzinemotor. Met deze zescilinder benzinemotor mag je gewoon alle milieuzones in. De motor is volgens de verkoper “oerbetrouwbaar” én hij heeft in 2017 een motorrevisie gehad. Factuur is aanwezig. Hoeveel kilometer hij sindsdien gereden heeft vertelt de advertentie niet.

Wat de advertentie wel vertelt is dat de camperbus vier slaapplaatsen heeft. Twee onder het hefdak en twee in het benedengedeelte. De bus is voorzien van een trekhaak, dus mocht je er nog een karretje of sleurhut achter willen hangen, geen probleem.

Inclusief winterbanden!

Verder een luifeltje, fietsenrek, koelkast en vrieskist, draaibare voorstoelen en een radio met CD-speler en bluetooth. Voor de zomerkampeerder is er een goed werkende airco aan boord, voor de winterkampeerder een set winterbanden.

De camperbus is roestvrij, heeft geen deuken en staat nu nog op Duits kenteken. De vraagprijs is nog wel wat fors, 32.500 euro, maar dan mag je dus wel gewoon alle milieuzones inrijden. Koop dan!?