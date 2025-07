Fysieke knoppen sterven uit en dat komt door jullie!

Fysieke knoppen in de auto sterven uit en alles gaat naar het touchscreen. Dat komt omdat jullie dat willen!

Ja doei! Ik wil helemaal niet dat fysieke knoppen verdwijnen! Niets irritanter dan dat je alles via het touchscreen moet bedienen. Maar kennelijk ben ik de enige. Tenminste als we het Japanse Mazda moeten geloven.

En het merk staat daarin niet alleen hè? Het is dat er een aantal fysieke knoppen verplicht zijn, anders zouden merken als Tesla helemaal niets anders meer in de auto hebben dan een scherm…

Maar goed, Mazda dus. Gisteren presenteerde het merk de spiksplinternieuwe Mazda CX-5. Zoals collega @machielvdd gisteren al schreef: er prijkt een groot touchscreen op het dashboard, en verder eh… niks.

Jullie willen geen fysieke knoppen in de auto

Dat was niet alleen ons opgevallen. Ook de collega’s van Motor1.com werden overspoeld met vragen waar de fysieke knoppen gebleven waren. Dus vroegen ze het maar gewoon aan Mazda zelf.

Nou het antwoord van Mazda was simpel, omdat de mensen ze niet meer willen. Er is door het merk intern onderzoek gedaan en daaruit bleek dat de klanten een groot infotainmentsysteem prefereren boven fysieke knoppen.

Alles in het touchscreen

Naar aanleiding van de feedback van dit onderzoek heeft Mazda een nieuwe mens-machine-interface ontwikkeld die gebruikersgemak vooropstelt en tegelijkertijd klopt met de filosofie van veilig rijden. Toch bijzonder dat in de huidige Mazda CX-5 de touch functie van het scherm juist niet actief is tijdens het rijden vanwege de veiligheid, maar ach. Ideeën veranderen is het niet?

Zit er in de huidige CX-5 dan tenminste nog een draaiknop waarmee je het scherm ook kunt bedienen, die is er in de nieuwe ook uit. Alleen nog touchscreen bediening voor al je functies die niet verplicht onder een fysieke knop zitten. Wil je in je Mazda CX-5 toch fysieke knoppen en een draaiknop? Dan moet je een oude kopen.

De meerderheid heeft gesproken? Het is net zoals de democratie, iedere dag lees je op internet met volle verbijstering wat je nu weer wil. Wij willen in ieder geval gewoon de knoppen terug!