Peperdure Italiaanse exoot krijgt motor van eenvoudige komaf

Kunnen wij ons daar overheen zetten?

Zelden was een supercar zo goed gelukt als de DeTomaso P72. Het merk DeTomaso werd weer opnieuw leven in geblazen, er werd een schitterende koets ontworpen. Die koest moet volgens DeTomaso denken aan de P70 raceauto uit de jaren ’60, maar volgens Scuderia Glickenhaus lijkt de P72 vooral heel erg op zijn eigen creaties.

Ook bij het interieur is er overduidelijk inspiratie opgedaan bij een ander merk. Het is niet zomaar een hoedtik naar Pagani. De combinatie van overdadig veel leer, carbon, glimmende metalen is bijna exact hetzelfde. Het is absoluut bijzonder fraai te noemen. Het totaalpakket is ook erg geslaagd. Is de motor dan wel origineel?

Nee, ook dat niet. Aanvankelijk was het de bedoeling om een atmosferische V12 te gebruiken. Die worden nauwelijks meer gemaakt en zijn bijzonder duur. Dus wat doe je dan als fabrikant? Simpel: je gaat shoppen bij de Amerikanen waar je veel pk’s krijgt voor betrekkelijk weinig geld. De keuze is gevallen op een 5.0 Coyote V8 van Ford.

Dat is de motor uit de Mustang, inderdaad. Het zal echter niet de standaard V8 zijn, de motor in de P72 wordt namelijk door Roush onderhanden genomen. Het geschatte vermogen is ongeveer 700 pk, net zoals bij de Roush Jackhammer. Meer dan voldoende, dus. Ook qua koppel hoef je niet te klagen: 824 Newtonmeters staan klaar om de achterbanden te martelen. Ondanks dat de V8 is voorzien van een mechanische compressor, belooft DeTomaso dat de V8 het karakter heeft van een atmosferische motor. Overigens is de V8 van Ford historisch helemaal verantwoord, want de DeTomaso Panthera had óók een Ford V8 en zelfs de DeTomaso P70 uit 1965 had een door Shelby getunede Ford V8.

Dan de nadelen. Ten eerste de prijs. Ondanks de Ford-motor mag je gewoon de volle mep betalen, Louwman biedt ‘m aan voor 750.000 euro exclusief BTW én BPM. Reken op een miljoen als je ‘m op gele platen wil zetten. Ondanks dat die Ford-motor uitsteken is, wringt het wel een beetje. Af en toe zie je op Autoblog artikelen voorbij komen met bizar goedkope Mustangs en F-150’s die voorzien zijn van (minimaal) 700 pk en voor 35 tot 50 mille in dollars nieuw voor de deur staan. Het hele Blue-dollar imago van die motor strookt niet echt met een dure Italiaanse exoot. Nog een nadeel, het zal een zeldzame auto blijven. Er zullen namelijk slechts 72 van de band rollen. Hoeveel daarvan nog beschikbaar zijn, is niet bekend.