Deze 911 RSR gaat straks miljoenen opleveren

Soms komt er écht iets bijzonders voorbij.

Door het jaar heen vinden er verschillende grote autoveilingen plaats. Er komt altijd wel iets noemenswaardig voorbij, maar deze oude Porsche 911 RSR is wel heel bijzonder. Niet alleen om zijn historie, maar ook vanwege het feit dat veilingmeesters denken dat de klassieker een enorm bedrag moet gaan opleveren.

Op 10 maart is het zover. Dan is Amelia Island in Florida weer het toneel van een groot RM Sotheby’s veilingcircus. Pronkstuk is deze Porsche 911 Carrera RSR 2.1 Turbo uit 1974. Met deze 911 deed Porsche in dat jaar mee aan de World Championship for Makes. De auto kwam binnen op de tweede plek tijdens de 24 uur van Le Mans, met achter het stuur niemand minder dan Gijs van Lennep en Herbert Müller.

Zijn imposante uiterlijk, de iconische Martini livery en zijn belachelijke vleugel maken deze Porsche een heerlijke uitzondering. Vanwege de FIA-regulatie van die tijd waren motoren met een inhoud groter dan drie liter niet welkom. Deze 911 kreeg dan ook een 2.1 liter boxer met een turbocharger van KKK. Het resultaat is bijna net zo angstaanjagend als de organisatie waar je nu aan moet denken. De coureurs kregen namelijk te maken met een 500 pk sterk beest.

Het kan dan ook niet anders dan dat de betere verzamelaar deze auto in zijn of haar collectie wil hebben. RM Sotheby’s begrijpt dat en plakt een heftige prijs op de Porsche. Het is de bedoeling dat de klassieker bijna zeven miljoen euro gaat opleveren.