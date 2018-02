8 brute V10 monsters met een Nederlands kenteken

Een zeldzaamheid tegenwoordig.

Pakweg tien jaar geleden zag je ze nog wel eens voorbijkomen. Een auto met een tiencilinder. Vandaag de dag zijn dergelijke motorblokken bij ‘gewone auto’s’ uitgestorven en zie je ze enkel nog terug bij exotische supercars. Met de huidige brandstofprijzen is het ook geen pretje om zo’n enorme slurper te rijden. Eentje tegenkomen maakt het des te bijzonderder. In dit lijstje een overzicht van acht auto’s met een Nederlands kenteken en 10 cilinders onder de kap. Van een simpele Volkswagen tot een flamboyante Lamborghini. Voor dit lijstje werd de één-model-per-merk regel aangehouden. Klik op het model of plaatje voor meer foto’s.

Audi S6 Avant

De RS6 was natuurlijk de daddy. Van deze generatie was de S6 ook met een V10 te krijgen. Met 435 pk en Quattro niets om je voor te schamen. Alleen die tankbonnetjes hè, dat krijg je thuis moeilijk uitgelegd.

Dodge Viper GTS

Een auto die ook inmiddels is gesneuveld. Opdat we nooit vergeten. Elke generatie werd ‘ie gekker en bruter. Dit is een oudje, maar dat maakt ‘m niet minder leuk.

Lamborghini Huracán

Wellicht wat voor de hand liggend, maar hij zo in het Rosso Mars een prima verschijning. En laten we even genieten van het feit dat deze supercar met atmosferische V10 überhaupt nog wordt verkocht!

BMW M6

Men roept vaak ‘M5 E60!’ als het over tiencilinders gaat. De M6 van deze generatie had ook dit blok onder de kap. Mat kan eigenlijk niet meer. Stiekem vind ik deze M6 in het mat grijs toch best wel gaaf.

Porsche Carrera GT

Kan natuurlijk niet ontbreken. Er zijn er een paar op Nederlands kenteken en heel soms mogen ze naar buiten. Een waar genot voor de autoliefhebber, want de soundtrack van de Porsche Carrera GT is buitenaards.

Lexus LF-A

Over buitenaards gesproken. V10’s staan bekend om hun jankende symfonie en de Lexus LF-A maakt deze verwachting helemaal waar. Wat een ding.

Wiesmann MF-5

Een Wiesmann spotten is al een hele kunst. Zo’n V10 MF-5 is dan helemaal uit de kunst.

Volkswagen Touareg V10

Je ziet het er niet aan af. Toch huizen er 10 cilinders onder die blauwe motorkap. In tegenstelling tot alle auto’s uit dit lijstje gaat het hier niet om een benzine, maar om een dieselmotor.