Max Verstappen en Red Bull zijn woedend op de FIA

Max Verstappen heeft vanmiddag flink wat werk voor de boeg en is ziedend op de FIA.

Na een zinderende kwalificatie in de regen (zouden ze vaker moeten doen, in de regen rijden), hebben we voor vanmiddag een fabeltastische grid te pakken. Als het eindigt zoals het begint, is het gat in het kampioenschap opeens nog maar 19 punten met drie races te gaan. Kijk, dan wordt het nog echt spannend. En dat is natuurlijk wat we willen, Max die ‘m binnentikt in de laatse ronde in Abu Dhabi.

In de sessie waren maar liefst vijf rode vlaggen te noteren. Maar de derde was degene die het ‘m deed voor onze held. In de eerste sessie was hij nog de snelste, terwijl rivaal Norris maar nipt doorging op P15. Max had er toen nog een ‘lovely’ voor over op de radio. Maar een dik kwartier later was het allemaal niet meer zo ‘lovely’. Door de timing van de rode vlag, die circa 30 seconden op zich liet wachten na de crash van Stroll, konden sommige coureurs hun ronde nog afmaken. Maar Max niet. Dat vindt Max ‘opvallend’ en niet eerlijk. Bij alle media klaagt Max zijn noot:

Een wagen raakt de muur. Dan moet het gewoon direct rood zijn. Ik begrijp niet waarom het dertig, veertig seconden moet duren, voordat er een rode vlag komt. Het is bullshit.

Gisteren was de timing van een safeycar (een virtual safetycar in dat geval) ook al een beetje gek. McLaren kreeg toen Hulkenberg langs de kant stond net voldoende tijd om de auto’s om te wisselen, alvorens de VSC werd ingelast. Hulk stond toen al naast zijn auto. Zo kon team oranje Norris de leiding geven ten opzichte van Piastri. Uiteindelijk kregen de coureurs nog een vrije ronde op het laatst. Maar voor hetzelfde geld had een eerder inlassen van de VSC Norris een puntje kunnen kosten.

Teambaas Christian Horner valt zijn coureur bij in diens frustratie. Wil de FIA het kampioenschap extra spannend maken? Eindresultaat is in ieder geval dat NOR vanmiddag als eerste mag starten. Verstappen start als zeventiende. Hij heeft echter ‘de mazzel’ dat Albon naar eigen zeggen niet zal deelnemen en dat ook verschillende andere coureurs mogelijk terug danwel wegvallen (Sainz, Alonso en Stroll) door reparaties.

Vermoedelijk zal Max dus nog wel wat puntjes sprokkelen. En Norris heeft ook nog niet zomaar gewonnen. De death or de gladiolas vanmiddag dus, voor een bozige Max. Waarvan akte. Denk jij dat de FIA Netflix in de kaart wil spelen? Laat het weten, in de comments!