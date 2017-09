Deze AMG GT heeft een G-Label

Maar natuurlijk.

Tussen al het nieuwsgeweld van de IAA 2017 is het vrij eenvoudig dat kleiner nieuws ondersneeuwt. Wat moet je dan doen? Zorg dat je product meer dan een klein beetje opvalt. Althans, dat zal tuner IMSA waarschijnlijk gedacht hebben, want het is lastig om hun laatste product, de RXR ONE, over het hoofd te zien. Maar wat is het eigenlijk?

De IMSA RXR ONE (ze hebben Caps Lock aan laten staan bij het typen van het persbericht, waarschijnlijk) begon zijn leven als huis,- tuin- en keuken AMG GTS (rijtest). Volgens IMSA zet de RXR ONE een nieuwe maatstaf op het gebied van exclusieve en verfijnde tuning. Ok, exclusief is niet zo moeilijk. Bouw er eentje en je bent er al. Verfijnd, mwah. Not so much.

Maar daar blijft het qua bescheiden doelstellingen niet bij. IMSA had als doel gesteld om de auto optimaal te laten presteren op de openbare weg evenals op het circuit. Om de auto lichter te maken is de gehele body van koolstofvezel. Ook de onderkant van de AMG GTS is aangepakt, deze is nu grotendeels vlak en eindigt achter in een diffusor die ook daadwerkelijk functioneert, net als de gigantische achtervleugel.

Dan de motor. Het is natuurlijk dezelfde AMG 4.0 ‘Hot-V‘ Biturbo, maar het vermogen is iets opgekrikt. Dankzij grotere turbo’s levert de RXR ONE maar liefst 860 pk en 1.000 Nm. Tel daarbij op dat deze AMG GTS serieus is afgevallen (de RXR ONE weegt slechts 1.296 kg) en we kunnen ons voorstellen dat de prestaties in orde zijn. Helaas geeft IMSA niet op wat deze nu precies zijn. Wel kunnen ze melden dat er een race-specificatie onderstel onder zit en dat de banden extreem plakkerige Pirelli P-Zero Trofeo R’s zijn. Oh, en de IMSA RXR ONE heeft een G-label. Uiteraard.