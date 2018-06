Deze AMG-variant komt niet naar de huidige Mercedes C

Dat gaat nog wel even duren.

Mercedes-AMG kwam eerder voor de E-klasse en recenter voor de CLS-klasse met een 53-variant. Dit is een tussenweg als je de C43 te mager vindt en de C63 te duur/bruut. Hoewel de huidige C-klasse een 43-variant kent, zal de 53-versie niet naar het huidige model komen. Het gat blijft dus aanwezig.

Er gingen geruchten de ronde dat Mercedes-AMG nog met een C53 zou komen, maar tegenover Go Auto laat een woordvoerder weten dat dit niet gaat gebeuren. Technisch gezien is de toevoeging aan het gamma mogelijk. Echter, uit het interview wordt duidelijk dat Mercedes de zesde generatie C-klasse wil laten voor wat het is en vermoedelijk pas bij de nieuwe generatie met een 53-variant gaat komen.

Om het geheugen even op te frissen. De 53-motor combineert een geblazen 3.0 zes-in-lijn met een 48v-elektrosysteem. Deze milde hybride is goed voor een gecombineerd vermogen van 430 pk en 520 Nm koppel. Het aantal modellen met een 48v-elektrosysteem zal alleen maar uitbreiden, niet alleen bij Mercedes.

Zo heeft Audi de MHEV-techniek inmiddels ook omarmt met de A8, A7 en de A6. De technologie kan de verbrandingsmotor van een extra boost voorzien en helpt daarnaast de auto zuiniger te maken. Een nadeel is het bijkomende gewicht. Aan autofabrikanten de taak om van de steeds zwaarder wordende vierwielers toch een lekker rijgedrag mee te geven.