Hopla, nieuwe Aston Martin DBS Superleggera is gelekt

Wat een discreet en besloten preview feestje moest zijn is uitgelopen op een bescheiden lekfestijn.

Middels een vage teaser kondigde Aston Martin dan eindelijk de opvolger van de huidige Vanquish aan. We hebben nu de DB11, de Vantage en binnenkort is het tijd voor een gloednieuw V12-monster.

Voordat de hele wereld mag kennis maken met de DBS Superleggera, organiseert Aston Martin exclusieve previews voor klanten. Het is meestal de bedoeling om je smartphone in te leveren, of in je zak te houden met dit soort gelegenheden. Eén aanwezige bij zo’n event in Azië kon het echter niet laten om stiekem een kiekje van de snoet van de DBS Superleggera te maken. Via Carscoops is de foto naar buiten gekomen.

Vanuit dit oogpunt lijkt het nieuwe model weer een fijne GT te gaan worden, zonder in te leveren op de typische Aston Martin looks. Het design lijkt een combinatie van de huidige Vantage en de oudere modellen van het merk.

In het vooronder komt de geblazen V12 uit de DB11 te liggen. Verwacht een vermogen van om en nabij de 700 pk. De DBS gaat concurreren met auto’s als de Ferrari 812 Superfast, al zal de nadruk, zoals altijd bij auto’s van Aston Martin, meer op de GT-aspecten komen te liggen. De daadwerkelijke onthulling is niet ver meer van ons verwijderd.