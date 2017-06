Horner: gat met Mercedes en Ferrari flink gedicht

De Red Bull Racing teambaas heeft veel positieve dingen gezien bij de laatste race in Canada.

Een groot probleem van de auto tot op heden was dat aanpassingen die het team deed in de windtunnel zich niet goed vertaalden naar extra snelheid op de circuits. Max en Daniel gaven eerder al aan dat dit issue sinds de grote update in Barcelona al flink verbeterd is en Horner bevestigd dat nu.

“We’ve understood some of the correlation issues. We’ve learned which tools to trust and in which area. That’s given a clear direction and in the last races in particular, every race, we’ve made progress.”

De race in Canada was naar eigen zeggen dan ook bemoedigend voor de Brit, ondanks het feit dat Max uitviel met een kapotte motor vanaf plaats twee. Daniel Ricciardo sleepte zijn derde derde plaats van het seizoen binnen. Hij werd daarbij wel enigszins geholpen door de problemen van Max en de Ferrari’s. Desalniettemin had Horner het idee dat zijn team ook op eigen kracht dichtbij Ferrari en Mercedes had kunnen zitten, zo geeft hij te kennen aan Autosport.

“We’ve definitely closed the gap. In Canada, we were racing a Mercedes with Max. It was interesting Ferrari’s race pace didn’t look anything particularly special.”

Voorafgaand aan de race werd juist gespeculeerd dat Red Bull totaal geen kans zou maken in Montreal gezien het gebrek aan power ten opzichte van de twee grote concurrenten. Een opsteker voor de renstal, gezien het feit dat ook de komende twee races verreden zullen worden op circuits waar pk’s van levensbelang zijn (Azerbeidjan en Oostenrijk).

Tenslotte licht Horner nog een tipje van de sluier op over wat (wie) de oorzaak is van de ommezwaai:

“Adrian is heavily involved in the direction and development but he wasn’t not involved over the winter.He’s stepped things up since Barcelona test this year.”

Deze uitspraak is enigszins in tegenspraak met eerdere uitlating van Horner. Hij wilde destijds waarschijnlijk de rest van de designers in bescherming nemen. Maar nu geeft hij dus toe dat ze toch even zwaar hebben moeten leunen op het meesterbrein om de RB13 op het juiste spoor te zetten.