Deze Audi RS6 is voor de échte Audi RS-fan - Autoblog.nl

Een Audi RS-station in het blauw. Waar kennen we dat ook alweer van…

Nu is het niet meer weg te denken, maar 25 jaar geleden was het nog nieuw: een Audi RS-model. De twee RS-letters staan uiteraard voor Rennsport, maar in de praktijk betekent het ‘super snel’. Die twee letters kunnen een ingetogen sedan, coupe, station, et cetera omtoveren naar een brute wagen met dito specs.

De meest geliefde RS is volgens Marktplaats de Audi RS6, een bolide die dit jaar voor het eerst ook in de Verenigde Staten te koop is. En dat is reden voor een feestje natuurlijk, dus geven ze die Audi RS6 Avant een special edition. Dit is niet zómaar een speciaaltje. Want 2020 blijkt een nogal bijzonder jaar te zijn voor de RS-familie. Een kwart eeuw geleden zagen we namelijk voor het eerst de Audi RS2, hét begin van de RS-naam. Over die RS2 hebben we eerder geschreven, voor nu blijven we bij de RS6. Dat de Audi RS2 dit jaar 26 jaar oud is, is kennelijk een onbelangrijk detail.

Audi USA viert namelijk die eerste Amerikaanse RS6 Avant én de RS2 met één model, de Audi RS6 Avant RS Tribute edition. De duidelijkste verwijzing naar de RS2 is natuurlijk de kleur, deze RS Tribute edition krijgt namelijk altijd de Nogaro Blue-kleur mee. Deze blauwe kleur kennen we van de RS2, ook al werd die station in andere kleuren verkocht. De spiegelkappen zijn ook in die kleur blauw, de grille, side blades, achterste diffuser en dakrails zijn weer in het zwart.

Qua velgen krijg je bij de RS Tribute edition standaard zilveren 22″ 5-V-spaak-velgen met daarachter rode remklauwen. In het interieur krijg je koolstofvezel-look onderdeeltjes en blauwe stiksels die moeten contrasten met het zwart van de stoelen.

Onder de motorkap doet Audi niks, al geven ze je wel een sportuitlaat om het geluid van die 4,0 liter V8 beter te kunnen horen. De RS Tribute edition krijgt tot slot het Driver Assistance Package gratis, met zaken als adaptive cruise assist en side assist gratis. Het Executive-pakket gooit Audi er ook bij, met zaken als verwarmbare achterstoelen, een head-up display en soft-closing deuren.

Een normale RS6 Avant kost in de VS 109.000 dollar. Voor de RS Tribute edition moet je 136.800 euro neerleggen. Een aardig extraatje dus, al krijg je daar wel gratis pakketjes voor terug. Audi maakt 25 exemplaren van de Audi RS6 Avant Tribute edition voor de Amerikaanse markt.