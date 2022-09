Gestolen Audi S6 brandt volledig uit bij de A12

Dat je Audi S6 gestolen wordt is al behoorlijk vervelend, maar hem op deze manier retour krijgen is ronduit schofterig.

De eigenaar van de S6 zal met tranen in zijn ogen naar de afbeeldingen kijken. Deze auto is total loss. Eerder is het voertuig ergens in Nederland gestolen. Audi’s, en dan zeker de snelle varianten, staan er om bekend gestolen te worden voor het plegen van ramkraken. Afgelopen tijd zijn er weer meerdere van deze kraken geweest. Het zou dus goed kunnen dat de auto daarvoor gestolen is. Maar goed, dat blijft speculeren.

Audi S6 brand uit

We hebben het hier over een S6 Avant. Een lekkere rappe station dus. Werpen we een blik op de afbeeldingen, dan lijkt het over een vierde generatie S6 te gaan. Met de 4.0 TFSI V8 aan boord en 420 pk. Normaal gesproken is de RS6 de favoriet onder het boevengilde, maar de S6 komt ook prima vooruit.

De Audi werd compleet uitgebrand gevonden op een afgelegen pad parallel aan de A12. Om 22.20 uur kwam de eerste melding binnen bij de brandweer. Op een onverhard stuk weg, zo’n 150 meter van de doorgaande weg, stond de auto in lichterlaaie. De Audi is daar gedumpt, op de Oude Mereveldseweg in Houten. Dit plaatsje ligt in de buurt van Utrecht.

Een opmerkelijke plek waar je ’s avonds niet zomaar even gaat rijden. Zeker omdat het een onverharde weg is. Het lijkt er dus op dat de auto is aangestoken met als doel alle sporen te vernietigen. Nou, dat is gelukt. De daders zijn er vandoor gegaan en er ontbreekt ieder spoor.

De politie is op dit moment bezig met een sporenonderzoek, waarna een berger de auto zal wegslepen. De eigenaar kan op zoek gaan naar een nieuw auto.

Fotocredit en video: Michiel van Beers