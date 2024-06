Tientallen Tesla Cybertrucks getooid met Fuck Elon graffiti

Oh how the turntables. Elon Musk was ooit de posterboy voor de wokies. Maar inmiddels wordt de Muskias gehaat, getuige tientallen Cybertrucks getooid met de ludieke tekst ‘Fuck Elon’.

Ja het kan allemaal verkeren hè. Ooit maakte South Park een geniale aflevering over Prius rijders. Je kent het type wel. Vroeger had je de salonsocialist, nu de salon-milieuridder. Daar de vorm triviaal is voor het doel (jezelf hoger en beter achten dan de rest) is het praktisch hetzelfde fenomeen. Zoals te doen gebruikelijk ving de tekenfilmserie dit op briljante wijze.

Toen kwam Tesla en stapten alle Prius-rijders over op een Model S of Model 3. Elon was de absolute held die de wereld ging redden van de ondergang vanwege de gemiddelde zeespiegelstijing. Volgens het GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel was die in de afgelopen 10 jaar gobaal gezien 3,7 millimeter per jaar. Het is ook wel erg. Als je een heel jaar op dezelfde plek gaat staan aan het strand in Cadzand-Bad, net met je grote teen op de waterlijn, voelt aan het eind van het jaar ook je tweede teen wellicht de suggestie van het zilte water. Ooooooooooeoeeeeeeeeeeh. Spann0nd.

Enfin, Elon was dus bezig het klimaat te redden en ondertussen ervoor te zorgen dat als we de zaak onverhoopt toch verknallen naar Mars kunnen ontsnappen. What a guy…Maar Elon heeft meer recent wat slimme observaties gemaakt. De man is immers een genie met een gigantisch IQ. En dat heeft hem niet bepaald populair gemaakt bij een bepaalde groep mensen.

Iemand die niet blij is met Elon, heeft nu zijn of haar gram gehaald in Florida. Er zijn daar minimaal 26 Cybertrucks beklad met de tekst ‘Fuck Elon’. Want we leven immers in een wereld dat mensen cancellen, verf op mooie schilderijen gooien en anderzijds mensen en dingen kapot maken wordt gezien als ‘iets positiefs bereiken’. Wat men ook vindt van Elon, de beste man heeft tenminste iets met zijn eigen klauwen uit de grond gestampt. Iets waar dit soort droeftoeters nooit toe zullen komen.

Gezien het mogelijk copyright van de foto's hebben we boven dit artikel even een eigen impressie gemaakt. de originelen vind je op Instagram.