Deze auto hoeft niet te liegen over zijn uitlaten

Maar hij doet het wel.

Vorige maand werd Renault’s grote crossover, de Kadjar, na een periode van drie jaar in het nieuw gestoken. De facelift was weinig ingrijpend. Nieuwe bumpers, lampen, een reeks nieuwe velgen, je kent het riedeltje wel. Niets om je over op te winden, zo zou je in eerste instantie denken.

Wel, denk nog maar eens. Renault plaatst de vernieuwde Kadjar namelijk in een rijtje auto’s dat tegenwoordig veel te groot begint te worden. Aan de achterkant van de Kadjar vinden we namelijk een stel functieloze “uitlaten”. Net als een flink aantal andere bolides heeft ook de Kadjar uitlaatsierstukken die enkel het doel hebben visueel te prikkelen. De vraag is of deze vernuftige optische illusie de consument kan overtuigen te kiezen voor de Kadjar, in plaats van een van de vele andere auto’s uit het inmiddels verzadigde segment. U beslist in de reacties.