Audi e-tron vernederende Kia is in de hoek gezet

Baas boven baas.

Vrijwel iedereen ziet Parijs als de hoofdstad van Frankrijk, maar in de jaren ’40 was de metropool langs de Seine een tijdje in handen van Duitsland. Wellicht hebben de Germanen vandaag de dag nog steeds een beetje invloed op de gang van zaken, want de Kia e-Niro vinden wij op de Paris Motor Show in de hoek.

Wie een eerder artikel van ons heeft gelezen over de e-Niro zal ongetwijfeld weten waarom dit is gebeurd. Ken je de reden niet, dan praten we je even snel bij. Audi presenteerde onlangs zijn eerste volledig elektrische auto, de e-tron. Hoewel op zich geen verkeerde auto, mist de bolide een indrukwekkend rijbereik. Een slordige 400 kilometer is niet verkeerd, maar aangezien de Duitsers héél lang de tijd hebben genomen om de auto te onthullen, hoopten we op meer. Kia maakte fijn gebruik van dit gebrek, door op hetzelfde moment aan te kondigen dat de e-Niro met het grootste accupakket liefst 450 kilometer ver moet komen. Het kan maar net het verschil betekenen tussen aankomen en stilvallen.

Dit alles wil natuurlijk niet zeggen dat de auto beter in de smaak valt dan de Audi. De Koreaan heeft immers een design waarin niet iedereen zich in zal kunnen vinden. De Audi e-tron, daarentegen, heeft een ontwerp dat wat gemakkelijker te verteren is.

De nieuwe e-Niro (die veel techniek deelt met de Hyundai Kona) komt naast de al bestaande en succesvolle Niro Hybrid en Niro Plug-in Hybrid in de line-up van Kia. Kia heeft sinds de marktintroductie van het model in 2016 wereldwijd al meer dan 200.000 exemplaren van de Niro verkocht, waarvan 65.000 in Europa. In Nederland zijn er sinds de introductie van de Kia Niro Hybrid meer dan 10.000 exemplaren verkocht. De Kia Niro Hybrid is daarmee de bestverkochte hybride van Nederland in 2017 en 2018. De e-Niro is na de Soul EV de tweede volledig elektrische auto van Kia die wereldwijd wordt verkocht.

De verkoop van de Kia e-Niro start eind 2018. De vanafprijs maakt Kia binnenkort bekend.