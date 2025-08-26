Het is vandaag een zware dag voor de autoliefhebber

Breng je digitale saluut uit aan een icoon. Het is tijd om je virtuele tranen te laten lopen.

De dag waarvan je wist dat ‘ie zou komen, maar die je toch liever nog even had uitgesteld, is daar: Nissan heeft officieel een punt gezet achter de productie van de R35 GT-R. Na 18 jaar trouwe dienst rolt er geen enkele Godzilla meer uit de fabriek in Tochigi.

Het einde was al in zicht, maar nu is daadwerkelijk de allerlaatste GT-R van de band gerold. Dat fysieke moment doet toch een beetje pijn.

Einde van een tijdperk

Meteen met zijn debuut in 2007 was de R35 GT-R een icoon. Hij brak tradities, sloeg gevestigde namen om de oren en bewees dat een supercar niet per se uit Italië of Duitsland hoefde te komen. Vooral in Stuttgart waren ze er even goed ziek van dat de GT-R het de 911 Turbo moeilijk wist te maken. Eigenlijk is dat stokje nu overgenomen door Xiaomi.

Het begon allemaal met 480 pk, een innovatief vierwielaandrijvingssysteem en een Nürburgring-tijd die toen echt vooruitstrevend was. Vandaag kwam er in Japan, de laatste markt waar de auto nog verkocht werd, een eind aan dat verhaal. De allerlaatste GT-R is een T-Spec Premium Edition, gespoten in iconisch Midnight Purple. Een kleur die net zo legendarisch is als de auto zelf.

De evolutie

Wat de R35 zo bijzonder maakte, was dat hij niet simpelweg een modelcyclus van zes jaar en een facelift kende. Nee, elk modeljaar werd er gesleuteld, gefinetuned en verbeterd. Van 480 pk in 2007 groeide het vermogen tot 600 pk in de NISMO-uitvoeringen, dankzij onder meer aangepaste turbo’s.

Daarbij moet je niet vergeten dat elke motor met de hand werd gebouwd door een van de negen Takumi-meesters in de fabriek van Yokohama. Elk blok kreeg een plaque met de naam van de verantwoordelijke vakman. Een prachtige mate van toewijding.

Nürburgring-records, talloze successen in de Super GT en endurance-races: de R35 liet overal zijn stempel achter. Hoogtepunt was misschien wel de 7:08 die Michael Krumm in 2013 met een GT-R NISMO neerzette op de Nordschleife. Maar ook dichter bij huis, op Tsukuba, liet Godzilla nog tot begin dit jaar zien dat hij records kon breken.

Niet het einde van de GT-R

Hoewel de R35 nu echt ten einde is, verzekert Nissan dat dit niet het einde van de GT-R-naam betekent. Topman Ivan Espinosa benadrukt dat de badge alleen terugkomt op een auto die de naam waardig is. Hoe en wanneer dat precies gaat gebeuren, blijft voorlopig gissen. Maar één ding is duidelijk: Nissan wil het GT-R-verhaal niet onwaardig afsluiten. Gelukkig maar!

Vandaag nemen we afscheid van een auto die niet alleen cijfers en statistieken bracht, maar ook emotie. De R35 was compromisloos, soms ruw, maar altijd trouw aan zijn missie: de gevestigde orde uitdagen. Het idee dat er geen nieuwe exemplaren meer van de band rollen, voelt voor autoliefhebbers over de hele wereld als een verlies.

De R35 is dood, leve de GT-R.