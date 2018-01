Dit bedrijf bouwt ‘originele’ Eleanors voor 300K

Je moet er wel heel even op wachten.

De eerste Gone in 60 Seconds mag misschien de betere film zijn, met betere achtervolgingsscènes, voor velen is de Fastback uit het deel met ya boi Nicolas Cage het ware juweeltje. Het is daarom ook niet zo vreemd dat de Eleanor die we in 2000 op het witte doek zagen verschijnen het grootste verzamelobject is voor fans van de Ford Shelby GT500. Nu is er echter sprake van een ware game changer, doordat een Amerikaans bedrijf de rechten voor het bouwen van een Eleanor heeft verworven.

Dit is Fusion Motor Company (FMC) gelukt door een vernuftige deal te sluiten met de producer van de film. Of nou ja, de weduwe van de producer, gezien H.B. Halicki (die het origineel regisseerde) in ’89 tragisch om het leven kwam tijdens de opnames van Gone in 60 Seconds 2, die uiteindelijk niet afgemaakt zou worden.

De relatie is tot stand gekomen nadat de weduwe, die zelf verantwoordelijk was voor de productie van de remake, enorm teleurgesteld was in een Eleanor homage die door de directeur van FMC was gekocht. Nadat Denice Halicki een toer mocht doen van hun bedrijf, kwam ze erachter dat FMC zelf beter geschikt was voor de taak. Hierop werd een plan bekokstoofd om replica’s te bouwen die de auto vele malen meer eer aandeden.

Na wat wikken en wegen is de blauwdruk uiteindelijk klaar en kunnen klanten die op zoek zijn naar een waarheidsgetrouwe kopie bij hun aanbellen. Fusion baseert hun Eleanors op Ford Mustang Fastbacks uit ’67 of ’68, die vervolgens compleet gestript worden en er een nieuw alumnium frame voor terug in de plaats krijgen. Daarnaast worden de auto’s voorzien van het kenmerkende plaatwerk, zoals de in het oog springende motorkap en de kofferklep.

Vervolgens krijgt hij een modernere ophanging, remmen van Wilwood, een limited slip differentieel, spoilers van carbon en, niet te vergeten, LED-lampen. Motoren zijn beschikbaar in vijf varianten, die allemaal van Roush vandaan komen. De mildste configuratie levert je ongeveer 430 pk uit een 5-liter V8, die eventueel verkrijgbaar is met supercharger die ruim 600 pk produceert. Daarnaast kun je nog kiezen uit een 7-liter blok (427 cubic inches voor de imperialisten) die van ongeveer 480 pk tot meer dan 750 pk loopt.

De goedkoopste Eleanor maakt je zo’n 189.000 dollar lichter, terwijl de duurste optie je in de buurt van 285.000 dollar zal brengen.