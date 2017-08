Mysterieus prototype rolt door Amsterdam

Zweeds kenteken? Moet wel een Volvo zijn!

Niet dus! Maar we beginnen bij het begin. Al diverse malen werden de afgelopen tijd foto’s van een zwaar gecamoufleerde sedan op Autojunk geüpload. Even leek het erop dat dit de nieuwe Volvo S60 zou zijn, maar de achterlichten verraden dat deze kar niet volgens de gangbare Volvo designtaal is vormgegeven.

Dan rest maar één andere kandidaat die het zou kunnen zijn: de Lynk & Co. 03! Deze compacte sedan staat op hetzelfde platform als de nog te introduceren XC40, S40 en de vervanger van de behoorlijk populaire V40. Onder de kap komen drie- en viercilinders te liggen, daarnaast zal is er een plug-in hybride in de maak.

Lynk & Co. is een merk uit de koker van het Chinese Geely, dat weer de eigenaar is van Volvo. Het jonge Lynk & Co. (die naam typt niet erg lekker) zet vooral in op connectiviteit en mikt op een jongere doelgroep. Het merk wil in vijf jaar tijd maar liefst 500.000 auto’s verkopen.

Eerder zagen we trouwens al de Lynk & Co. 01, die tot op zekere hoogte overeenkomt met de XC40.

