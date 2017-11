Deze zes slimme oplossingen kende je nog niet

Oog voor detail maakt het leven mooier.

Iedereen zal het waarschijnlijk weleens meegemaakt hebben. Je staat voor een grote aankoop en je wil uiteraard de juiste keuze maken. Als moderne consument ga je niet over één nacht ijs en doe je nauwkeurig je research. Desalniettemin kom je vaak niet verder dan een vergelijking van de basiskarakteristieken van een product. Hoe snel is de processor, hoeveel vierkante meter beslaat de walk-in closet, hoe groot is de motor?

Uiteraard zijn dat belangrijke zaken om in acht te nemen, doch vaak leer je een product pas echt kennen als je er dagelijks mee leeft; dan gaan de kleine details pas opvallen, in positieve óf in negatieve zin. Uit ‘kleine dingetjes’ blijkt of de fabrikant écht zijn best heeft gedaan om een product zo fijn mogelijk te maken, of zich alleen gefocust heeft op mooie cijfers voor de folder.

Vooral automerken maken van deze ‘bijzaken’ een hoofdzaak. Een goed voorbeeld is de ŠKODA FABIA; door goed na te denken over welke praktische snufjes het dagelijks gebruik van een auto nog nét wat fijner maken, zal de liefde voor je vierwieler alleen maar groeien na je aankoop. Dit zijn een aantal van de slimmigheden die tegenwoordig in de nieuwste modellen te vinden zijn.

1. Een ijskrabber in de tankklep

De aarde mag dan opgewarmd zijn, maar in Nederland hebben we nog net die paar dagen per jaar kans op vorst. Daar dit een zeldzame gebeurtenis is, ben je waarschijnlijk alweer vergeten waar je je ijskrabber gelaten hebt. Tenzij die standaard ergens in de voetenruimte van de passagiersstoel rondslingert. Maar ook dat is natuurlijk niet echt ideaal. ŠKODA heeft de oplossing voor allebei deze problemen gevonden. Aan de binnenkant van de tankklep zit een ijskrabber verstopt. Zo weet je altijd waar die is, maar ligt ‘ie tegelijkertijd nooit in de weg (op al die dagen dat het niet vriest). Mooi werk.

2. Een telefoonhouder in de middenconsole

In het verlengde van die rondslingerende ijskrabber: telefoons zijn tegenwoordig net zo groot als de gemiddelde snoekbaars die vissers uit het Noordzeekanaal hengelen. Waar laat je die onhandige devices in je auto? Nou, in de handige telefoonhouder van je middenconsole bijvoorbeeld. Ook hiervoor heeft ŠKODA een mooie oplossing bedacht, die standaard in onder andere de FABIA Combi Drive zit.

3. Een telefoonhouder aan de zijkant van je rugleuning

Omdat je nooit genoeg telefoons kan hebben zit er naast de houder voor de versnellingspook ook nog een handig opbergzakje op de zijkant van de rugleuning van de passagiersstoel. Dat is tevens handig voor de tablet waar de kinderen zo graag mee spelen tijdens lange ritten. Want luxe betekent meerdere keuzes hebben!

4. Een omkeerbare afdekplaat in de bagageruimte

Je kan een aantal modellen laten uitrusten met een omkeerbare afdekplaat in de achterbak. Zo kan je doordeweeks belangrijke documenten droppen op een zacht gestoffeerd bedje, maar in het weekend je natte Wellington Boots op een makkelijk schoon te maken plastic ondergrond neerplempen. Beetje schoonvegen, plaatje omdraaien et voilà, de achterbak ziet er weer piekfijn uit.

5. Een paraplu in een opbergvlak onder de stoel

Jazeker, voor een geïntegreerde paraplu in de auto hoef je al lang geen Rolls-Royce meer te kopen. De ŠKODA Fabia heeft er ook gewoon eentje, netjes opgeborgen in een opbergvak onder de passagiersstoel.

6. Gepersonaliseerde sierlijsten op het dashboard

Naast al deze zaken die je ŠKODA extra praktische bruikbaarheid geven, is er ook nog gedacht aan de swag. Met decoratieve folie kan je de sierlijsten van je Fabia een persoonlijk tintje geven. ŠKODA heeft zelf al wat stijlvolle designs bedacht, maar je mag ook helemaal zelf wat verzinnen. Misschien een afbeelding van een paar Wellington Boots?

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met ŠKODA.