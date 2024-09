RIVIAN brengt Knight Rider terug

Vergeet Tesla Fart Mode. RIVIAN komt met iets veel beters op de proppen om je EV leuk te maken.

Elektrische autobouwer RIVIAN doet haar best om het hoofd boven water te houden in deze roerige tijden. Nu zijn het voor iedereen roerige tijden, maar zeker ook voor fabrikanten van auto’s. De Duitse auto industrie voelt de keiharde pijn van allerlei wetgeving en maatregelen om de wereld te redden. Maar tegelijkertijd gaat het ook niet zo best met de meeste nieuwe fabrikanten die de EV’s maken om die wereld te redden. Ze vallen bij bosjes, kan je wel stellen.

Voor RIVIAN gloort er een beetje hoop in de vorm van een samenwerking met Volkswagen. Hoewel je dat inmiddels ook als een gevalletje van ‘de lamme helpt de blinde’ kan omschrijven als je een cynische imborst hebt. Waar bedrijven als Ford, GM en RAM geen haast maken hun elektrische fullsize pickups te verkopen omdat ze er geld op toeleggen, heeft RIVIAN natuurlijk geen keus. Zij moeten de mastodonten op stroom wel aan de man (m/v/i) brengen. Ze hebben immers niks anders in de aanbieding.

RIVIAN probeert haar modellen nu nog aantrekkelijker te maken met een over the air software update, met de flitsende naam 2024.35. Deze update brengt onder andere met zich mee dat de koplampen beter in staat zijn datgeen wat voor je ligt te verlichten, ook in hobbelig terrein. Verder zijn er nieuwe graphics om te illustreren hoe verschillende setting van het onderstel je auto beïnvloeden. En bijzonder genoeg krijg je er zomaar een extra zone bij voor de klimaatregeling. Die was onderverdeeld in twee zones, maar met een beetje software komt daar een zone bij voor de achterpassagiers. Die ook nog eens in te stellen en inzichtelijk is via een schermpje door diezelfde passagiers. De techniek staat voor niks.

Het allergaafste is echter de Knight Rider modus. Deze simuleert de bekende rode ‘scanner’ van de Knight Industries Two Thousand, beter bekend als ‘KITT’ op de shnoz van je RIVIAN. Een en ander vraagt natuurlijk om een cameo van The Hoff. En die is er dan ook. Waarvan akte.

