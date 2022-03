Schitterende Saab 900 Aero T16 met 29.013 km te veil

De schitterende Saab 900 Aero T16 is een plaatje.

Saab-rijders zijn kilometervreters. Dat zien we ook bij eigenaren van een Brabus, Alpina, Volvo of Citroen C6. Ze blijven er maar in rijden. Je kiest iets dat je fijn vindt en vervolgens rijd je ‘m zo lang mogelijk.

Dit betekent dat men de auto’s geregeld moet onderhouden en vertroetelen om te zorgen dat ‘ie zolang mogelijk meegaat. Saabs worden immers niet meer gebouwd. Het vinden van een échte Saab (dus geen omgekatte Opel) met weinig kilometers is eigenlijk niet te doen. Heel af en toe komt er een Cabrio voorbij die lang in een garage heeft gestaan. Maar in de meeste gevallen staan daar ook de nodige kilometers op.

Schitterende Saab 900 Aero T16

Daarom de deze Saab 900 Aero T16 zo’n bijzondere auto. Er staat er namelijk eentje in Zweden te koop. De 900 Aero T16 was destijds het topmodel van de 900-reeks. Maar er is nog veel meer moois te melden. Ten eerste de eigenaar. De auto werd in 1987 nieuw gekocht en vervolgens heeft de auto maar één eigenaar gehad. Hij reed er niet veel mee in al die jaren: slechts 29.013 km, minder dan duizend kilometer per jaar.

Het is een model uit 1987, dus nog eentje zonder katalysator. Dat scheelde behoorlijk qua vermogen destijds. De latere exemplaren hebben 160 pk, maar deze 900 T16 heeft nog de volle 175 pk.

Het koppel (iets meer dan 270 Nm) is echter het belangrijkste bij Saab 900 Turbo’s. Deze auto’s zijn specialisten op de tussensprint. De turbo werkte bij Saab eigenlijk zoals nu heel erg veel motoren werken: goed meeblazen op deellast in het middengebied. Daar waar je het meeste actief bent. Wel een verschil met nieuwe turbomotoren is dat deze Saab geweldig klinkt, met zo’n lekkere Turbo-gorgel.

Loszittende hemelbekleding

Kortom, een perfect exemplaar met handbak, Pioneer-radio met Alpine-speakers en een paar extra metertjes als accessoires die er stiekem niet op horen. Maar ja, dat is zo te verhelpen.

Verder is de 900 Turbo nog helemaal origineel. De beige stoffen bekleding ziet er nog heel erg puik uit en het dakhemeltje hangt nog niet los. Door dat laatste zou je bijna kunnen denken dat het geen echte 900 is.

Interesse? Dan moet je snel zijn. De veiling van deze Saab loopt namelijk tot 10 maart, om 10:00 uur. De minimumprijs is al gehaald, dus de Saab gaat sowieso een nieuwe eigenaar vinden. Wordt jij dat? Bekijk de veiling hier!

