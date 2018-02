Wederom een gave autofilm op komst

Benieuwd wat @autoblogger ervan zal vinden.

Bij de waardering van een autofilm gaat het niet alleen om de film zelf, maar vooral de verwachting die je ervan hebt. Denk aan de originele Gone In 60 Seconds. Door zoveel autoliefhebbers aangekaart als een van de beste autofilms aller tijden, ben ik die film vol verwachting gaan kijken. Een flauwe verhaallijn, weinig actie en een langdradige achtervolging met een veel te grote Mustang waren mijn deel.

Aan de andere kant kun je een film ook onderschatten. Dat je denkt: dit wordt een bizar slechte film en dat het uiteindelijk heel erg meevalt. Vaak vallen James Bond films in die categorie. Het is erg potsierlijk, maar soms komt er toch een gave scène bovendrijven. Weer een andere categorie is de Fast & Furious reeks, de McDonald’s onder de autofilms. Elke keer denk je: zó slecht kan het toch niet zijn? En ja hoor: dat kon dus wel. De laatste film is een uitstekend voorbeeld ervan, ondanks de toevoeging van Charlize Theron en Helen Mirren.

De leukste categorie is de laatste: je hebt totaal geen idee wat te verwachten. Zo heb ik ooit in de jaren ’90 de Franse film ‘Taxi’ gehuurd. Ik had niet goed op de doos gekeken. Ik kijk de VHS-video en verrek: Peugeots met spoilers, dikke Mercedessen, veel humor en Franse hip-hop! Al met al een vermakelijke film. Natuurlijk is het geen documentaire over het sociale stelsel in Marseille of over de natuurkunde in het algemeen, maar dat maakt niet uit. Het is 1,5 uur prima vermaak. Al snel kwam Taxi 2 (op zich wel aardig) en Taxi 3 (al een heel stuk minder). Taxi 4 deed gewoon letterlijk pijn aan de ogen. De toevoeging van meer een meer special effects en bijzonder flauwe grappen deden de films geen goed.

Daarom zijn we erg benieuwd hoe de nieuwe film gaat worden, want jazeker, er komt een vijfde deel! De naam van de film mag geen verrassing zijn: Taxi 5. De trailer belooft veel van hetzelfde: een zwaar bespoilerde taxi, overdreven crashes en een Peugeot die sneller is dan menig supercar. De auto in kwestie is wederom een Peugeot 407, zoals die ook gebruikt werd in Taxi 4. In Taxi 1, 2 en 3 werd gebruik gemaakt van een Peugeot 406. Ook de acteurs zijn nieuw. Voorheen waren het altijd Samy Nacery (Daniel) en Frederic Diefenthal (Émilien), nu zijn het twee nieuwe heren. Gelukkig wordt de rol van Commissaire Gilbert (“ALARM GENERALE!!!”) nog altijd vertolkt door Bernard Farcy. De premiere van de film staat gepland voor 11 april 2018, de trailer kun je HIER bekijken.