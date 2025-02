Een facelift verandert vaak niet bijster veel aan een auto, maar soms is het net genoeg om een compleet nieuw logo door te voeren.

Mazda kondigde pardoes aan dat ze een nieuw logo gaan voeren. De versimpelde versie van de ‘gevleugelde M’ gaat volgens het merk binnenkort hun auto’s opsieren. Die aankondiging komt op een raar moment. Namelijk net nadat het merk de potentieel erg belangrijke Mazda 6e aankondigde, met nog het oude logo. Het vlaggenschip van het merk gaat dus wellicht niet het logo van de toekomst voeren.

Logo’s na een facelift

Geeft niet, je kan altijd wachten op een facelift. Het gebeurt namelijk wel eens dat een automerk vrij spontaan besluit om een nieuw logo te gaan gebruiken. Dan is niet ineens de voorraad oude logo’tjes op en worden de auto’s verder gebouwd met het nieuwe logo, vaak wordt afgewacht tot er een nieuw model komt. Toch komt het ook vaak voor dat automerken een facelift op de planning hadden staan en deze perfect zijn om het nieuwe logo mee te krijgen. Dan wil het wel eens gebeuren dat de verandering van het logo de meest prominente verandering is bij zo’n facelift. Wij vonden een paar vrij recente voorbeelden van dit fenomeen.

Citroën DS 3 / DS 4 / DS 5

Het lanceren van drie modellen met de naam ‘DS’ was een bijzondere keuze van Citroën. Je associeert dat toch vrij snel met de DS van weleer. Het was bedoeld als een soort label voor auto’s die net even iets bijzonderder waren dan de ‘saaie’ C-modellen van Citroën. Zo moest de kleurrijke DS 3 minder saai worden dan de C3, de DS 4 iets avontuurlijker worden dan de burgerlijke C4 en de DS 5 was bijna een soort zeer bijzonder luxe slagschip naast de C5. Op een gegeven moment oversteeg dit drietal het Citroën-logo. Daarom lanceerde Citroën in 2015 het submerk DS met als eerste drie wapenfeiten diezelfde DS-modellen. Alleen nu zonder Citroën, enkel DS. Daardoor kreeg je dezelfde auto, maar dan met een nieuw logo voorop.

Daewoo (vrijwel alles)

We hebben het vaak over de Koreanen die de wereld wisten te veroveren, voornamelijk Hyundai en Kia. Andere merken doen of deden hun best, maar het wilde gewoon niet lukken. Denk aan bijvoorbeeld SsangYong. Of Daewoo! Met behulp van GM moest Daewoo in Europa voor goud gaan. Dat lukte in zekere mate, maar eigenlijk niet bijster succesvol. Toch had het merk een heel gamma met kleintjes (Matiz, Kalos), middenklassers (Lanos, Lacetti, Nubira) en zelfs een dikke limousine in de vorm van de Evanda. In 2003 besloot GM dat Daewoo een nieuwe impuls nodig had en dat deed het merk door alles per direct om te katten naar Chevrolet. Met de iconische gouden vlinderstrik als logo, maar dan compleet los van het Amerikaanse Chevrolet. Met auto’s als de Captiva en Epica hoopte het merk een nieuwe impact te maken, maar de Kalos, Lacetti, Nubira, Matiz, Tacuma en Evanda hadden van de één op de andere dag een andere grille en logo zonder verder ook maar iets aan te passen.

Fiat Panda (169)

Als logo’s veranderen een sport was, was Fiat olympisch kampioen. Het is zelfs zo erg dat Fiat soms hun logo verandert naar iets dat ze al hebben gehad. Je herinnert je vast nog wel de vier schuine blokjes met de letters los in elk blokje. Of de vier schuine strepen. Of het blauwe rondje met chromen rand met Fiat in het midden geschreven. Ten tijde van de Fiat Nuova Panda (169) was dat laatste het logo dat Fiat voerde. In 2006 vond Fiat het echter tijd om een iets klassieker ogend logo te gebruiken met een rode achtergrond. De Panda werd héél licht gefacelift en had ineens dat logo.

Fiat Tipo (356)

Ook de meest recente logowissel van Fiat had invloed op een model. De Tipo (356) begon met het zojuist beschreven rode logo. In 2018 besloot het merk dat ze weer iets heel anders gingen doen: weg met het rondje, nu staat er gewoon voorop een Fiat heel groot ‘FIAT’ gekalkt. Zo had de Tipo na een milde facelift ineens dat nieuwe logo, wat min of meer de highlight van die facelift werd.

Kia Niro / Picanto / Ceed

Het nieuwe logo van Kia is sowieso een mooi verhaal. Het merk heeft het heel lang gedaan met hun ovalen logo waar Kia uitgeschreven in staat, al kun je de A verwarren met een omgekeerde V. Het nieuwe logo is een bijzonder ontwerp met hetzelfde effect, alleen lijken de I en A tegen elkaar aan een soort gespiegelde N. En dit is echt waar: net nadat de eerste Kia’s met dit logo verschenen, was er een merkbare stijging in het aantal Google-hits voor ‘KN Car’.

Bij een Picanto of Ceed dan wel Proceed was het allemaal vrij makkelijk: die werden allebei heel mild gefacelift, maar wel voorzien van het nieuwe logo. Bij de eerste Niro werd er niet eens een facelift toegepast: die had gewoon vanaf de introductie van het nieuwe logo ineens het nieuwe logo achterop.

McLaren MP4-12C / 650S

Deze is gemeen, want McLaren heeft al jaren hetzelfde logo. Een herkenbaar lettertype met een soort boemerang om het logo aan te duiden. Bij de P1 en 650S was dat laatste zelfs verwerkt in de koplampen van de auto. Het was dan ook niet het logo an sich dat veranderde, maar hoe McLaren het logo toepaste. De 12C had namelijk het daadwerkelijke logo op de voorklep staan. Bij de 650S kon je die dus al terugvinden in de koplampen, dus werd daar ‘McLaren’ uitgeschreven. Officieel mag je van McLaren de transitie van 12C naar 650S geen facelift noemen, maar laten we wel wezen: de twee auto’s gebruiken een identieke voorklep.

Peugeot 208 / 2008 / 508

De goede oude leeuw van Peugeot begon op leeftijd te raken, terwijl Peugeot meer dan ooit experimenteert met katachtige touches in het design. De LED-signatuur met drie strepen slaat bijvoorbeeld op het krassen van een leeuwenklauw. Het nieuwe logo slaat terug op een veel ouder logo dat het merk gebruikte. De nieuwe 308 was de eerste auto met dit logo en de 3008 en 5008 kregen het logo pas bij de nieuwe generatie die sinds kort verkocht wordt. De 208, 2008 en 508 moeten het nog even volhouden met een ietwat milde facelift, maar dus wel met dat bijzondere nieuwe logo als grote verandering.

Renault Clio / Captur / Arkana

Bij Renault hetzelfde verhaal. Het ietwat retro-achtige logo werd mondjesmaat door het hele gamma geïntroduceerd en auto’s als de Austral, Symbioz, Scénic en natuurlijk de R5 logisch dat het logo direct verschijnt. De Clio en Captur ontvingen het logo ook, maar dan als een facelift waar beide auto’s een ingrijpend veranderd front kregen.

Ook de Arkana ontving dit logo door een facelift, maar die was zo mild dat het logo eigenlijk het grootste nieuws is.

Skoda Enyaq iV

Skoda doet een beetje hetzelfde als Jaguar. Hun logo (wat trouwens een pijl met vleugels is) wordt nog wel gebruikt, maar op de auto’s wordt nu enkel de uitgeschreven tekst ‘Skoda’ gebruikt in een funky lettertype. De Skoda Elroq is de eerste auto die zo uitgebracht wordt, maar het betekent dat de Skoda Enyaq ook ineens een ander logo voorop heeft na de facelift die deze recent ontving.

Aan de achterkant verandert er nog minder: de tekst ‘Skoda’ stond daar al uitgeschreven, wat niet verandert. Enkel het lettertype waarmee het uitgeschreven wordt.

Tesla Model Y

Bij Tesla min of meer hetzelfde verhaal als bij Skoda. Het logo is nog steeds hetzelfde en de Model S en X hebben het nog in de grille. Bij de nieuwe Model 3 staat de Tesla-T ook nog op de voorklep. Bij de facelift van de Model Y verdwijnt het Tesla-logo volledig. Voorop is er helemaal niks aan logo’s of tekst te herkennen en achterop staat nu ook Tesla volledig uitgeschreven. Dit omdat de Model Y toch op meerdere manieren naar de Cybertruck lijkt te kijken, waar ook geen logo op staat.

Toyota Yaris HEV

Ten slotte de Yaris, waar wederom het logo van Toyota eigenlijk niet veranderde. Alleen de strategie. Toyota had in de tijd van de derde generatie Prius het idee om de hybride auto’s van zowel Toyota als Lexus uit te rusten met een logo dat een blauwe gloed had. Zo kon je in één oogopslag zien of de auto hybride (of later EV of FCEV) is. Ook bij de huidige Yaris (XP210) gold dat voor de allereerste versie. Bij de zeer milde eerste facelift verwijderde Toyota het logo met de blauwe gloed en verving het merk deze met eentje zonder blauwe gloed. In plaats daarvan krijgt elke Toyota met hybride-aandrijving (of (FC)EV) een blauw bolletje naast de badge. Dit omdat vrijwel elke Toyota tegenwoordig een vorm van elektrificatie aan boord heeft.

BONUS: Polestar’s Volvo concepten

Als bonus willen we toch even de origine van Polestar aankaarten. Deze zuster van Volvo heeft met auto’s als de 3, 4 en 5 eindelijk een eigen designtaal in handen, maar zo begon het niet. De 1 en 2 waren namelijk liflafjes van Volvo. De Concept Coupe was het eerste wapenfeit van Volvo als herboren merk na de overname door Geely. De fraaie Concept Coupe had als concept een Volvo-logo, maar werd in productievorm omgekat tot Polestar.

En de Polestar 2? Die begon ook als Volvo. Het merk bracht in 2016 twee concepts uit onder de noemer ‘40.1’ en ‘40.2’. Dit waren previews voor de ’40’-serie van Volvo, waar dit zou uitmonden in de eerste XC40 en een nieuwe S40 om de V40 af te lossen. Die S40 is nooit uitgebracht als Volvo, maar bood een perfecte basis voor de Polestar 2. Enkel het logo veranderde.