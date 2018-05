Deze auto’s kocht Jeroen van den Berg voor zijn koters

Fijne anderhalfste verjaardag mien jong!

Hier heb je een Ferrari. Nee, geen trapauto, een echte Ferrari. Vlammen met dat hok over de Autostrada yo! Goed, je kan je afvragen wat het nut ervan is, maar Jeroen van den Berg is autoliefhebber en wil dat waarschijnlijk zijn kinderen ook meegeven. Op zich is dat iets wat we wel kunnen bergijpen, als mede-autoliefhebbers.

Of je peuters een supercar van een paar ton cadeau doen de beste manier is om dit te bewerkstelligen weten we echter niet. Toevallig heb ik onlangs nog een bestuurbare auto gekocht voor het jonge kind van een mattie. Zag er klein uit in de winkel, maar in het eggie was ‘ie half zo groot als het joch zelf. Enfin, we oordelen niet. In ieder geval kunnen Amelle en Jean op de speelzaal vast snoeven over hun Fezza’s tegen hun leeftijdsgenootjes. ‘Zeg kerel, hoeveel pk heeft die driewieler van jouw eigenlijk?’

Eerstgeborene Amelle mocht zich enkele jaren al verheugen op een Ferrari 458 Speciale Aperta, zo te zien uitgevoerd in Rosso Dino (of is het een wrapje?). Joene vervoerde de auto in een stijlvolle truck:

Tsja en als je een van je kinderen zo’n ding geeft, dan moet je het bij de ander ook doen. Zodoende mag zoon DJ Jean zich vandaag verheugen op een 488 Spider met Tailor Made goodies. Een leuk detail volgens AB Boulevard bons @rubenpriest, daar de kleine voluit Jean Etiënne Tailor van den Berg heet.

Voor Jean A post shared by Jeroen van den Berg (@thehomelessguy) on May 24, 2018 at 3:01am PDT

Desalniettemin zijn wij van mening dat Amelle hands down het mooiere cadeau heeft gekregen. JET mag dan meer pk’s hebben, Amelle kan genieten van dat briljante atmosferische motorgeluid. En over de waarde van de auto’s hoeven we het helemaal niet te hebben. Als dat maar niet voor wrevel zorgt in huize van den Berg…