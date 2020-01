Deze auto’s zijn het meest onderhouden in 2019

En we pakken de bedrijfswagens en motoren ook meteen mee.





We zitten nog steeds in de periode van terugblikken op 2019. We hebben natuurlijk de best verkochte auto’s van 2019 behandeld, maar ook de krachtigste en de duurste. Dankzij gegevens van Autodata kunnen we er nu nog een interessant lijstje aan toe voegen. Hierin kunnen we zijn welke auto’s in het afgelopen jaar het meest onderhouden zijn.

Autodata publiceert ieder jaar deze gegevens bij van een heleboel landen, waaronder Nederland. Welke auto het meest onderhouden is meten ze door te kijken welke modellen er het meest geraadpleegd worden in hun database, waar meer 85.000 garages gebruik van maken.

De top 10 van de auto’s die in ons land het meeste onderhouden zijn volgens deze gegevens, ziet er als volgt uit:

Fiat 500/500C (’07-) Renault Mégane III (’08-’17) Opel Corsa D Volkswagen Polo (’09-’14) Renault Twingo II (’07-’14) Peugeot 206 Renault Clio IV (’12-’19) Peugeot 207 Peugeot 307 Ford Focus (’11)

Zoals vanouds zijn de Fransozen goed vertegenwoordigd in het lijstje. Waar de Fiat 500 in 2018 nog op plek 7 stond, is deze nu dus gestegen naar de eerste plaats. Deze plaats werd het voorgaande jaar nog bezet door de Opel Corsa. Wereldwijd staat de Corsa nog wel op nummer één.

Als we specifiek naar hybrides kijken, zien we dat de Mitsubishi Outlander de meest onderhouden auto is in deze categorie. Op nummer twee en drie volgen de Toyota Auris en de Volvo V60. Bij de volledig elektrische auto’s zien we op de eerste plaats – jawel – een Tesla. De Model S om precies te zijn. Deze wordt gevolgd door de Zoe en de Model X.

Bedrijfswagens en motoren zitten ook in de database van Autodata, dus deze zullen we jullie ook niet onthouden. De top 10 van de bedrijfswagens ziet er zo uit:

Volkswagen Transport T5 (’04-’15) Mercedes-Benz Sprinter (’06-’18) Opel Vivaro A Ford Transit (’06) Volkswagen Caddy/Caddy Maxi (’04-’10) Volkswagen Caddy/Caddy Maxi (’10-’15) Volkswagen Crafter (’06-’17) Mercedes-Benz Vito (’03-’15) Renault Trafic II (’01-’14) Peugeot Partner III

De gegevens van de motoren leverden dit lijstje op:

BMW R1200 Honda CBR Honda CB Kawasaki Z-Serie Yamaha YZF Suzuki DL Triumph Tiger Honda VFR Suzuki GSX-R Yamaha FJR

Als je geïnteresseerd ben in meer gegevens, zoals de data van andere landen, dan kun je hier het rapport van Autodata raadplegen.