Nieuw jaar, nieuw logo Mobility Service

Onze partner in zakelijk (elektrisch) leasen sluit een succesvol 2019 af en kijkt vooruit met een fris nieuw logo.





In 2019 heeft Autoblog een partnership gesloten met Mobility Service. Dat heeft er voor gezorgd dat we veel ervaringen uit de (elektrische) praktijk hebben kunnen delen met jullie, de lezers. Wij kunnen dus dankbaar gebruik maken van de ervaring van deze leasemaatschappij met inmiddels ruim 6.000 auto’s, waar ook alle werknemers zelf elektrisch rijden.

Met de komst van alle nieuwe elektrische auto’s in 2020 zullen we weer vaak een beroep op hen gaan doen voor praktische ervaringen en relevante zakelijke leaseprijzen. Oh ja, Mobility Service zelf gaat het jaar in met een nieuwe logo!

Vooruitblikken op de leasetrends voor 2020 deed Casper al in deze video, samen met Arjen Bergman van Mobility Service. Ze bespreken samen de leasetoppers van 2020. Er komen natuurlijk een groot aantal nieuwe modellen op de markt en daar hebben beide heren natuurlijk een mening over.

