Dit zijn de tien duurste auto’s van 2019 in NL

Een melange aan Europese automerken.





Vrijwel iedereen stelt deze vraag wel één keer in het leven. Welke auto zou je kopen als geld geen belemmering was? Voor de meesten blijft dit slechts een fantasievraag, maar voor een select clubje is het een vraag die ergens naar toe kan leiden: de aanschaf van een peperdure auto. Ook in 2019 heeft dit select clubje mensen auto’s gekocht, waardoor wij weer een lijstje kunnen maken om de duurste aankopen op een rij te kunnen zetten. Om te beginnen met de duurste en enige Fransoos: de Chiron.

1- Bugatti Chiron – 3.383.191 euro

Tsja, welke kon het anders zijn? De enige auto in deze lijst die meer dan anderhalf miljoen euro kost en ook een van de weinigen die puur comfort weet te combineren met pure snelheid. Het recept van deze Chiron is inmiddels al bekend: de duurste en beste materialen aan een flinke W16-motor hangen. Bij een extreme auto hoort natuurlijk ook een extreme BPM: 165.801 euro. Autojunker Harmengerritsen mocht onderstaande foto van de Bugatti maken.

2- McLaren Senna – 1.329.464 euro

Deze Brit is maar liefst vier keer op een Nederlands kenteken gezet vorig jaar, waarbij de duurste ruim 1,3 miljoen euro kostte. De Senna komt natuurlijk niet in de buurt van de bijna 1500 pk van de Bugatti, maar met 800 paarden hoeft het zich nergens voor te schamen. Daarnaast, de Senna is ook niet gemaakt voor de rechte lijnen, maar juist voor het betere bochtwerk. Onderstaande Senna is afgelopen zomer op de foto gezet door Bartsmid. In totaal leverden de Senna’s de Nederlandse schatkist 237.636 euro aan BPM op.

3 – Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake – 937.133 euro

Deze auto is zowaar nog exclusiever dan de Bugatti. Waar de Fransen honderden auto’s gaan bouwen, maakt Aston Martin er slechts 99 van deze Shooting Brake. Een Nederlander heeft er zowaar eentje gekocht en mocht daarvoor net geen miljoen euro neertellen. Daar was ook de Staat heel blij mee, zij kregen namelijk 77.856 euro aan BPM. Brentcarphotography maakte onderstaande foto van de Zagato.

4 – Lamborghini Aventador – 632.359 euro

Waar de Chiron, Senna’s en Aston auto’s zijn die je niet zo snel in het wild zal tegenkomen, zijn de Lamborghini Aventadors vierwielers die nog wel eens op de weg willen rijden. Vorig jaar kochten zeven mensen een Aventador, daarbij tellen we voor het gemak de SVJ’s ook op. De duurste kostte 632.359 euro, qua BPM leverde het Nederland 968.415 euro op. Lamborghini’s zijn dus goed voor de schatkist! MVDD zette onderstaande Lambo op de gevoelige plaat.

5 – Bentley Mulsanne – 604.433 euro

De eerste sedan van deze lijst en meteen ook de eerste auto waar speed and power niet de belangrijkste redenen zijn voor aanschaf. Vorig jaar kochten drie Nederlanders een Mulsanne, waarvan twee Speeds. De duurste was echter een ‘gewone’ en kostte de eigenaar 604.433 euro. Daar heeft nog geen Autojunker nog geen foto gemaakt, maar van onderstaande Speed wel. ThomasDL is de fotograaf. De drie Mulsanne’s leverden de schatkist 283.761 euro op.

6 – Rolls-Royce Dawn – 558.976 euro

Na Bentley komt dat andere, statig Brits merk: Rolls-Royce. Rolls heeft meerdere modellen in Nederland verkocht, maar de duurste was deze Dawn. Deze cabrio komt twee keer in de lijst voor, de duurste kostte de eigenaar 558.976 euro. Deze auto’s komen echter blijkbaar nooit buiten, want Autojunk heeft er nog geen plaatjes van. Qua BPM waren de twee Rollers goed voor 207.192 euro.

7 – Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe – 555.661 euro

Nog een Rolls, deze keer de cabrio-versie van het topmodel. Deze auto wordt al sinds 2016 niet meer verkocht, maar werd vorig jaar kennelijk nog wel op kenteken gezet. Ook deze Rolls ziet het daglicht niet vaak, want Autojunk-lezers hebben er nog geen foto van doorgezet. De BPM op deze cabrio was maar liefst 85.017 euro.

8 – Rolls-Royce Phantom Coupe – 547.597 euro

De Nederlandse elite blijkt fan te zijn van de Britse autobouwers, want ook de volgende in de lijst is een Rolls-Royce. Deze keer de coupévariant van de Phantom, die ook niet meer verkocht wordt of op Autojunk te zien is. De coupé was wel beter voor de schatkist, want volgens RDW leverde deze auto 93.296 euro aan belasting op.

9 – McLaren 650S Spider – 538.427 euro

McLaren is er weer in deze lijst, deze keer met de cabrio 650S. De auto kent zijn oorsprong in de MP4-12C, wat nog steeds een van de minst romantische autonamen ooit is. Inmiddels is de auto vervangen door de 720S, maar dat weerhield één Nederlander er niet van om de 650S Spider alsnog te kopen. Deze droptop staat niet op Autojunk en leverde de overheid 62.412 euro op.

10 – Rolls-Royce Cullinan – 531.264 euro

Deze scribent hoopte dit lijstje te kunnen maken zonder een SUV te hoeven noemen, maar het mocht helaas niet zo zijn. Deze Cullinan is maar liefst zes keer gekocht vorig jaar, dus wie hoopte een exclusieve bolide te kopen, heeft duidelijk de verkeerde keuze gemaakt. De Cullinan is echter wel een Rolls-Royce die opvalt, want deze komt zowaar wel voor op Autojunk. Onderstaande foto is gemaakt door Autospotterqvs. De Cullinan leverde de schatkist 423.120 euro op.

Uiteindelijk betaalde de elite zo 2.613.506 euro aan BPM, ofwel nul komma één procent van de totale BPM-inkomsten. Dit overzicht werd samengesteld met behulp van de informatie van Kenteken.tv.