BMW geeft de X7 een luxer interieur

Op CES in Las Vegas laat BMW een voorproefje zien.





De X7 is BMW’s vlaggenschip als het gaat om de SUV’s. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het Duitse merk alles uit de kast trekt om het meest luxe aan te bieden op dit model. In de praktijk valt dat wel mee. De X7 voelt vooral als een grotere X5 aan. Er zijn de nodige luxe zaken zoals bijvoorbeeld een tablet achterin, maar de 7 Serie zit nog altijd een niveau hoger.

BMW lijkt daar nu op terug te komen met de introductie van de ZeroG Lounger. Dit is een nieuw concept van het automerk. In Las Vegas heeft BMW een studieconcept meegenomen in vorm van de X7. Op foto’s is te zien hoe de SUV onder andere een luxere bijrijdersstoel heeft gekregen.

De stoel kan 40 tot 60 graden naar achteren worden versteld. Daardoor kun je als het ware bijna liggen. De X7 ZeroG Lounger is maximaal gericht op comfort voor de inzittenden. De gordel is bijvoorbeeld ook aangepast zodat deze niet in de weg zit. Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar wat als de auto betrokken raakt bij een verkeersongeval en jij ligt lekker te chillen? Ook daar heeft BMW over nagedacht. De stoel heeft zijn eigen airbag en omhult de inzittende in een cocon ter bescherming.

Hoewel het nieuwe interieur is gedemonstreerd op de X7, is ZeroG Lounger niet exclusief voorbehouden aan dit model. BMW zegt het ZeroG Lounger concept binnen enkele jaren in productie te willen nemen. We gaan het dan mogelijk ook op andere modellen zien.