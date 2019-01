Deze auto’s werden in 2018 het vaakst onderhouden

Klaar? Actie.

In de garage weten ze misschien precies hoe de meeste problemen aan je auto opgelost kunnen worden, lang niet alles wordt uit het hoofd gedaan. Integendeel, er zijn hele kennisbanken gewijd aan het verspreiden van de informatie, zodat auto’s het best onderhouden kunnen worden.

Een grote speler in deze wereld is Autodata. Het bedrijf vergaart en verstrekt al sinds 1958 technische informatie over auto’s en door zijn grote verzameling heeft de kennisbank duizenden volgers gekregen. Inmiddels zijn wereldwijd ongeveer 89.000 verschillende autobedrijven geabonneerd op de dienst, die technische data heeft over meer dan 170 merken. Autodata kan op deze manier tegelijkertijd ook zien voor welke auto’s monteurs de dienst het meest raadplegen en welke ze dus het meest onderhouden. Sinds enkele jaren brengt het bedrijf hierover jaarlijks een uitgebreid rapport uit en ook in 2018 is dit weer vreselijk interessant om in rond te neuzen.

Van alle landen en bedrijven in de database van Autodata is het de Opel Astra H waarvoor monteurs het vaakst in de boeken zijn gedoken. De Ford Focus (2004-2008) en de BMW 3 Serie van de E90 generatie volgen op plaats twee en drie. Bij de merken is het Volkswagen dat de eerste positie pakt, vlak voor Ford en Opel/Vauxhall. Bij de bedrijfsauto’s staat de Volkswagen Transporter T5 op één, bij de motoren is het de Yamaha YZF-R1 die bovenaan staat. Overigens merkt de kennisbank terecht op dat merken uit eigen land vrijwel altijd bovenaan staan (Volvo-Zweden, Peugeot-Frankrijk, etc) en dat alternatieve brandstoffen met name in Japan domineren.

Autodata heeft echter ook de statistieken van Nederland, dus zullen we ons daar nu op richten. Ga er voor zitten.

Auto’s

1. Peugeot 206

2. Opel Corsa D

3. Renault Megane III (2008-2017)

4. Peugeot 307

5. Volkswagen Polo 6R1 (2009-2014)

6. Renault Scenic/Grand Scenic II (2003-2009)

7. Fiat 500 (2007-)

8. Ford Focus (2004-2008)

9. Renault Twingo II (2007-2014)

10. BMW 3 Serie E90 (2005-2014)

Bedrijfsauto’s

1. Volkswagen Transporter T5

2. Mercedes Sprinter 906 (2006-2018)

3. Opel Vivaro A

4. Volkswagen Caddy 2Kx (2004-2010)

5. Ford Transit (2006)

6. Volkswagen Crafter 2Ex/2Fx (2006-2017)

7. Mercedes Vito 639 (2003-2015)

8. Renault Traffic II (2001-2014)

9. Volkswagen Caddy 2Cx (2010-2015)

10. Fiat Ducato (2006-2014)

Motoren

1. BMW R1200 GS

2. BMW R1200 GS Adventure

3. BMW R1200 RT

4. Suzuki DL 650 V-Strom

5. Yamaha YZF-R1

6. Yamaha FJR 1300A

7. Honda ST 1300

8. Yamaha YZF-R6

9. Kawasaki Z-Serie Z 750

10. Honda VFR 800F1

Overigens is het ook interessant om nog een vlugge blik te werpen op meest geservicede brandstoftypes in Nederland. De fossiele brandstoffen zijn redelijk vanzelfsprekend en hier zien we dan ook weinig verrassingen (benzine: Peugeot 206, diesel: VW Transporter T5), maar bij de hybrides en volledig elektrische auto’s is dat wel anders. De drie meest onderhouden hybrides zijn, in volgorde: de Mitsubishi Outlander, Volvo V60 en Toyota Yaris. De drie meest onderhouden EV’s zijn: Renault ZOE, Nissan Leaf en BMW i3. Met name in deze laatste twee categorieën is het interessant om de ontwikkelingen in de gaten te houden.

