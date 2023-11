Originele vierzits coupé voor 35k, Autoblog advies

Kijk, dat is een toffe aanvraag. Welke originele vierzits coupé kun je kopen voor 35 mille?

Zakelijk rijden is geweldig, totdat je de auto moet inleveren. Het voorkomt Autoblog Eelco, een lezer zo trouw dat hij nog de site meemaakte toen deze in Sanskriet werd gepubliceerd. Sindsdien heeft hij vele auto’s gereden, veelal zakelijk. Lekker, elke drie jaar een nieuwe auto uitzoeken en weer door. Dat gaat voor Eelco nu veranderen, want hij heeft een nieuwe baan gekregen en daarbij hoeft hij geen leaseauto. Simpelweg om de reden dat het een stuk dichterbij huis is en hij minder hoeft te reizen.

Originele vierzits coupé

Voor zichzelf zoekt hij een toffe coupé die er vooral geweldig uitziet. Dat is het belangrijkste. Hij rijdt voornamelijk in Nederland en woont vrij ver van de (Duitse) grens, dus het hoeft geen AMG-Dampfhammer te zijn. Sterker nog, liever geen Duitse premium auto. Eelco heeft ze allemaal geleased en ondanks dat ze goed zijn, zijn het rijdende bibliothecaressen. Aantrekkelijk, maar niet echt spannend.

Daarbij is de familieauto een extreem verstandige Mercedes-Benz E-Klasse, namelijk een E200 Estate. Dus een praktische auto is niet nodig. Wel moet de auto voorzien zijn van twee zitjes achterin zodat de kinderen mee kunnen. We zeggen overigens wel een fraaie vierzits coupé, maar het mag eventueel ook een targa of cabriolet zijn.

De wensen en eisen voor een originele vierzits coupé van Eelco kun je hieronder lezen:

Huidige auto’s Mercedes E200 Estate / BMW X3 (gaat eruit) Koop / lease Koop Zakelijk / privé Voornamelijk privé Budget 30.000 tot 35.000 Kilometrage 15.000 km Brandstofvoorkeur Nu het nog kan benzine! Reden aanschaf X3 gaat eruit Gezinssamenstelling 2 volwassenen en 2 kleine kinderen (vandaar de achterbank) Voorkeursmodellen Originele vierzits coupé (cabrio of targa mag ook) No-go Standaard Duitse auto’s: het moet leuk zijn

Hoe komen wij aan de getallen?

Verbruik: via Spritmonitor, prijs United Consumers (€2,31 p/l Euro98)

MRB: Provincie Utrecht (via belastingdienst)

Verzekering: 45 jarige man, 10 schadevrije jaren, Allrisk

Ford Mustang Fastback Performance Parts (S550)

€ 32.850

2016

76.000 km

Wat is het?

De eerste waar Eelco (en wij ook) aan moesten denken. Een Ford Mustang! Deze generatie (S550 voor intimi) was de eerste die je officieel kon krijgen bij de Ford-dealers. Geweldig! Er was keuze uit een 5.0 V8 (de GT) met meer dan 400 pk. De motor is een klein beetje overkill voor Nederland. De 2.3 EcoBoost is allerminst een stakker. De motor (pre-facelift) was goed voor meer dan 300 pk (317 stuks m precies te zijn). Het leuke van een Mustang is dat het er geweldig gaaf uit ziet, iedereen omkijkt, maar dat je er prima elke dag mee kunt rijden.

Hoe rijdt het?

En dan rijst de vraag: hoe rijdt het dan? Nou, niet slecht. Het Is in principe prima. De auto voelt meer aan alsof deze 250 pk heeft, dan 300+. Het is ook niet de scherpst sturende auto of de coupé die het meest tot de verbeelding spreekt. In dit geval vonden we een exemplaar met zo ongeveer de gehele Ford Performance-catalogus, waardoor de meeste nadelen wel zijn aangepakt. De Mustang koop je niet omdat het zo geweldig rijdt, maar omdat de totaalbeleving geweldig is. Tip: ga niet een rondje in de V8 rijden. Ik herhaal: ga NIET in die V8 rijden om te zien wat je mist (en zet het geluid uit bij het bekijken van onderstaande rijtest)

Kosten Ford

Verbruik: 1 op 10,02

Brandstofkosten: € 289

Gewicht: 1.555 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 91 p.m.

Verzekering: € 110 p.m.

Totale kosten per maand: € 408

Onderhoudsprognose

Hier pakt de Mustang wel in een paar punten. Zorg in elk geval dat je een Nederlands exemplaar hebt, of tenminste een Europese auto. Let bij import echt even op het schadeverleden, want het zal niet de eerste keer zijn dat er een kromme banaan BPM-vrij het land binnenkomt. Er staat alsnog een hoop import. Waar je op moet letten: die motoren zijn niet extreem betrouwbaar. Met name de pakkingen hebben het zwaar te verduren Check hier het uitgebreide Mustang aankoopadvies van Michel (en check de video van die mooie man!)

Afschrijvingsprognose

De Mustang is een bijzondere auto die in Nederland kan rekenen op een trouwe fanschare. Dit zorgt ervoor dat prijzen bovengemiddeld hoog zijn. Als je kijkt naar zijn voorganger zie je dat deze auto’s erg lang prijzig blijven. Natuurlijk zal de liefhebber liever doorsparen voor de 5.0, maar in Nederland is die 2.3 zo gek nog niet. Hard rijden is hier lastig, de boetes zijn enorm en de brandstof is per liter net zo duur als 18 jaar oude whiskey.

Lexus RC300h F Sport Limited (XC10)

€ 34.500

2017

150.000 km

Wat is het?

De Lexus RC is de coupé-versie van de Lexus IS. In dit geval betreft het de RC300h. Dat is namelijk de enige versie die wij in Nederland konden krijgen, naast de RC F met 5.0 V8. Wat is dat toch met die automerken? Er mag een modelletje tussen, hoor… Enfin, de RC300h is echt de perfecte auto voor Nederland. Het ziet er namelijk fantastisch uit en het interieur is van keurige kwaliteit. Je wordt gek van het infotainment.

Hoe rijdt het?

Dat is heel erg afhankelijk van je rijstijl, want ondanks de achterwielaandrijving en de F-Sport-logo’s is deze auto net zo sportief als Ronald Koeman in 1988. Dat is extreem frustrerend als je een beetje wil doorrijden, want dit zijn geen snelle auto’s. Een Prius blijf je wel voor, maar een Golf 1.5 TSI gaat lastig worden. Aan de andere kant, als je juist ontspannend wil rijden, faciliteert de Lexus dat graag voor je. En als je relaxed rijdt, kun je meer op de elektrische motor doen en dan valt die motor ook minder tegen.

Kosten Lexus

Verbruik: 1 op 15,29

Brandstofkosten: € 189 p.m.

Gewicht: 1.700 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 100 p.m.

Verzekering: € 95 p.m

Totale kosten per maand: € 384

Onderhoudsprognose

Het is een Lexus. Dus als je gewoon geregeld onderhoud uitvoert, is er niet veel aan de hand. Onderdelen kunnen wel verrassend prijzig zijn.

Afschrijvingsprognose

Tja, als er 100 mensen staan te springen om een Lexus RC300h in Nederland, is het veel. Maar ja, er zijn er nog veel minder van verkocht en er staat bijna niets te koop. Dus wij schatten zo in dat je wel redelijk safe zit. Wel een dingetje om rekening mee te houden is dat deze auto in kwestie staat bij een merkdealer staat (de importeur zelfs) en veel op de klok heeft staan. In dat kader bezien is de vraagprijs enigszins te begrijpen, maar je maakt wel een groter sprongetje qua afschrijving.

Cadillac ATS Coupe 2.0T

€ 24.995

2015

113.000 km

Wat is het?

Een BMW 4 Serie concurrent en een rechtstreekse ook. De Cadillac ATS was de opvolger van de BLS. Het verschil tussen die twee is enorm. De BLS was een omgekatte Saab 9-3 die alleen in Europa leverbaar was, de ATS is een achterwielaangedreven sportsedan die een betere BMW 3 Serie doet dan de BMW 3 Serie. De ATS Coupé is daar dan de tweedeurs variant van.

Hoe rijdt het?

Veel beter dan je zou denken. Dat klinkt een beetje onaardig, want er zijn zat Cadllics die goed rijden. Deze auto is op de thuismarkt een BMW 420i concurrent, echter heeft de Cadillac een strakker onderstel, betere besturing, veel meer vermogen een een sper standaard. Dit zijn leuk rijdende en sportief ingestelde auto’s waar je elke dag Rima mee kunt rijden. Leuk!

Kosten Cadillac

Verbruik: 1 op 11,05

Brandstofkosten: € 262 p.m.

Gewicht: 1.591 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 91 p.m.

Verzekering: € 120 p.m.

Totale kosten per maand: € 473

Onderhoudsprognose

De ATS is zo’n product waar General Motors goed zijn best op heeft gedaan, want de Cadillac ATS is verregaand een betrouwbare auto. Het voordeel is dat ze die 2.0 Ecotec turbomotor in alles hebben gelepeld, dus onderdelen zijn nog wel te vinden. Om de zuigerringen te enigszins te ontzien is 98 tanken en geregeld olie wisselen verstandig, met name bij vroege bouwjaren.

Afschrijvingsprognose

Dit is de grote onbekende. We kijken af en toe online, en er staan meestal 1 of geen van die auto’s te koop. De spoeling is echt flinterdun, ook in Duitsland. Dit zorgt ervoor dat de afschrijving lastig vast te stellen is. Het zal een beetje zo rond de genoemde 420i liggen. Het nadeel is dat je voor een Cadillac een liefhebber nodig hebt, terwijl boeren, burgers en buitenlui in een BBB 420i komen voorrijden.

YOLO: Jaguar XK 5.0 Coupé (X150)

€ 33.000

2012

108.000 km

Wat is het?

Als je dan toch een gave, fraaie en originele vierzits coupé wenst, gaan dan voor de gaafste en fraaist, toch? De huidige F-Type heeft als probleem dat ‘ie nog net te duur is en slechts plaats biedt aan twee personen. De XK is een ander type auto dan de F-Type. Meer een Grand Tourer dan een onbehouwen sportauto. Het is daarnaast ook een van de mooiste auto’s van de 25 jaar. Tegenwoordig likkenbaarden we van een Ferrari Roma, maar bij Jaguar stond er dus jarenlang een mooiere auto in de showrooms.

Hoe rijdt het?

Als een Jaguar. Dus in eerste instantie heel erg gerieflijk en relaxed. Alles is dusdanig afgesteld om het je aangenaam te maken. Eventueel op hoge snelheid. De Jag beschikt echter wel over enorme reserves, want dankzij de grote 5.0 motor heb je veel koppel én een directe gaspedaalrespons. Het leuke is dat als je wil boenderen, je goed bediend bent met de Jaguar. Onder de smoking gaat een fitte butler schuil. Het grootste nadeel is die automaat. Deze is niet zozeer slecht, maar wel een tikkeltje verouderd. Bij normaal gebruik is de ZF 6HP met voldoende koppel echt een keurige transmissie, maar met name bij benzinemotoren haalt de bak er te veel vaart uit bij het overschalen.

Kosten Jaguar

Verbruik: 1 op 7,79

Brandstofkosten: € 371

Gewicht: 1.660 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 100 p.m.

Verzekering: € 140

Totale kosten per maand: € 611

Onderhoudsprognose

Het zijn Jaguars, dus ga je leeg lopen op onderhoud. Dat is tot zekere hoogte het geval. Kijk, het is een luxe GT van meer dan 10 jaar oud met een 5.0 motor onder de kap. Het basis onderhoud is gewoon een stuk hoger. Banden, bobines, bougies, remmen: het is allemaal wat prijziger. Deze late modellen hebben daarentegen niet uitgesproken zwakke punten. Die transmissie kan een hoop aan, de motor is relatief ongestresst 9met supercharger is 550 pk met fabrieksgarantie geen probleem).

Afschrijvingsprognose

Hier ga je je geld terugwinnen. Je loopt leeg op onderhoud en brandstof, maar de afschrijving valt behoorlijk mee. De vorige generatie zakte uiteindelijk door tot 15 mille, maar dan heb je het over eenvoudige vroege modellen. Het lijkt ons heel erg sterk dat deze late modellen ook zo ver dalen. Onze inschatting is dat de 20 mille de bodem gaat worden, als ze dat al halen. Niet alleen wordt de Jaguar elke dag bijzonderder, het geld wordt ook minder waard. Dus geef het uit en geniet ervan.

Conclusie originele vierzits coupe

Nou, we zijn eruit: ga voor de Chevrolet Camaro! Als het een viercilinder moet zijn, dan is de Camaro de betere optie dan de Mustang. Het probleem is dat we geen geschikte auto vonden tijdens de zoektocht. De Camaro heeft fraaier interieur, betere wegligging en betrouwbaardere viercilinder. Gaat het om deze auto’s, zouden we die Cadillac aantippen: snel, stijlvol, niet al te dorstig en lekker exclusief. Een originele vierzits coupé die niet eens in de buurt komt van het maximum budget.

