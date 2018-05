De internationale media over het polariserende weekend van Red Bull

Jij dacht dat we het vergeten waren? Mooi niet!

Niet om dramatisch te zijn, maar na de slechte seizoensstart die Max Verstappen heeft ervaren, was een podium in Barcelona meer dan welkom. Niet alleen dat, hij kon het positieve momentum goed gebruiken om de volgende wedstrijden in zijn voordeel te draaien om zichzelf naar de bovenste regionen van de ranglijst te werken. De Grand Prix van Monaco kwam als geroepen, daar Red Bull berucht is de concurrentie in het prinsendom volledig de grond in te werken. Een overwinning lag in het verschiet.

Inmiddels weten we dat Max wéér een enorme kans heeft laten liggen. De tragedie wordt verder vergroot dankzij zijn teamgenoot, die momenteel geen voet verkeerd lijkt te kunnen zetten. Daniel merkte na afloop van de race terecht op dat de drie voornaamste titelkandidaten, Vettel, Hamilton en hijzelf, na zes wedstrijden nu ieder twéé races achter hun naam hebben staan. Dit in tegenstelling tot de akelige nul waartegenaan Verstappen kijkt.

Zoals gezegd had onze uiterst getalenteerde landgenoot dit weekend kunnen laten zien wie er bij Red Bull de baas is, maar een op wraak gezinde honingdas liet zich niet van de kaart brengen. Sterker nog, nadat MV33 zowel in de eerste als de tweede vrije training door de Australiër was verslagen, parkeerde hij hem in de slotfase van de derde vrije training in de muur. (video) Deze actie zou hem zijn kwalificatie kosten, waardoor Ricciardo de overwinning feitelijk op een gouden schaal aangereikt kreeg.

Nu, wat vonden de internationale media van het weekend van de Rode Stieren?

The Guardian

De Britten zijn duidelijk onder de indruk van het ronduit dominante weekend van Ricciardo. Het zit hem volgens hen echter meer in de manier waarop de Australiër zijn verloren zege van 2016 op haarfijne wijze terug heeft weten te pakken. Ricciardo moest en zou dit weekend winnen, zo veel was wel duidelijk. Verstappen, die normaal gesproken toch de koppen weet te halen, wordt in het hele artikel slechts eenmaal genoemd. Hij heeft zijn verloren zaterdag op race day goed weten te maken, maar meer dan dat zeggen ze er niet over.

BBC

Ricciardo zei zelf al, voorafgaande aan de race, dat Monaco hem de overwinning op basis van zijn weekend verschuldigd was. Een sappige uitlating, waarmee de Britse publicatie het na de wedstrijd alleen maar eens kan zijn. De BBC merkt op dat de Australiër een strakke race reed, ondanks de druk die Vettel uit wist te oefenen nadat hij met technische problemen te maken kreeg. De Britten geven Verstappen ‘credit where it’s due‘, door te zeggen dat hij zichtbaar foutloos reed. Waar de Nederlander tot op heden een moeizaam seizoen kende, wist hij zijn agressie op een Monegaskische zondag gebalanceerd toe te passen, waardoor hij een respectabele negende positie wist te behalen.

ESPN

‘Ricky’s redemption‘, noemen de Amerikanen het. Ricciardo’s zege was er een die, dankzij zijn optreden gedurende het weekend, onvermijdelijk leek te zijn. Desondanks leek het ook dit jaar op een fiasco uit te lopen. De Australiër wist zich, ondanks zijn gestorven MGU-K, echter goed te houden en daarvoor dichten de Amerikanen hem alle roem toe. Verstappen krijgt een pluim voor zijn inhaalrace, maar de Amerikanen laten het oordeel over aan the man himself. Verstappen weet immers dondersgoed dat het beter moet.

CNN

De publicatie spreekt over een nieuwe titelkandidaat, na het fenomenale weekend van de Australiër. De Amerikanen zagen geen ander winnen dan Ricciardo en merken op dat Vettel eigenlijk alleen kon aansluiten nadat de Australiër met technische problemen te maken kreeg. Verstappen, daarentegen, wist zich goed terug te vechten. Hoewel hij een knap staaltje race liet zien, was het echter vooral ‘a case of what might have been‘.

Gazetta

De Italianen staan erom bekend de neiging te hebben het vuur in zich te laten spreken, en ook dit keer komt het onvermijdelijke karakter aan bod. Ricciardo, die zelf Italiaanse wortels heeft, wordt de hemel in geprezen, terwijl Verstappen op het hart wordt gedrukt dat het beter moet. De Italianen proberen niet te stoken, maar wijzen er vooral op dat de Nederlander, gekeken naar het resultaat van zijn stalmaat, tenminste op het podium had moeten eindigen.

Le Figaro

In tegenstelling tot de Italianen zijn de Fransen minder vurig. Ze wuiven de wedstrijd vooral af als een slaapfestijn. De Fransen merken op dat Ricciardo de wedstrijd op zaterdag al had gewonnen, door een uitzonderlijk rondje te rijden. De Australiër is momenteel de enige persoon op aarde die in 1:10 door het prinsendom is geknald. Verstappen wordt niet eens genoemd.

Auto, Motor und Sport

De Duitse autosportpublicatie toont de Nederlander geen genade. AMS werkt met een puntensysteem en geeft Verstappen slechts 2/10. Dit in groot contrast met zijn teamgenoot, Ricciardo, die de volle 10/10 weet te behalen. Verstappen had, volgens hen, voor het eerst dit jaar duidelijk de beste auto van het veld en heeft er absoluut geen gebruik van gemaakt. Een schande. De Nederlander had volgens AMS voor vijftig procent kans op een overwinning, maar in plaats van deze wonderlijke kans te benutten, heeft hij hem onnodig in het water gegooid. Ricciardo, daarentegen, was uitermate dominant en is, op de snelste ronde na, bij iedere belangrijke statistiek bovenaan te vinden. Het moge duidelijk zijn wie er de dienst uitmaakt.