Nee toch...toch niet tijdens EV-week? Gelukkig werkt Tesla al aan een 'oplossing'.

Kwaliteitspublicatie 24/7 Wallstreet heeft een lijstje opgesteld van de 25 auto’s die het duurst zijn om te verzekeren in de US of A. In het lijstje staan enkele auto’s die je in deze lijst zou verwachten, zoals de Ford Mustang en de Dodge Challenger. Veel vermogen in combinatie met dudebro’s achter het stuur is nou eenmaal geen puike combinatie als het gaat om ongelukken voorkomen. Helemaal bovenaan het lijstje prijkt echter de Tesla Model S. Er is dus nog maar weinig veranderd ten opzichte van vorig jaar.

Destijds raakte Tesla nog in een fittie verzeild met verzekeringsmaatschappij AAA, die pardoes de premies voor Tesla-rijders verhoogde met dertig procent. Ook enkele andere verzekeraars verhoogden hun premies voor Tesla’s, vanwege de ‘abnormaal hoge frequentie van schadeclaims‘. Ruzieën met dergelijke molochen heeft echter niet zoveel zin, dus kiest Tesla inmiddels voor een (mogelijk) productievere aanpak. Ze gaan gewoon hun eigen verzekeringsmaatschappij oprichten!

Tesla is in Hong Kong en Australië al enige tijd bezig met het uitrollen van hun eigen verzekeringen voor Tesla’s en claimt dat de meeste klanten in die markten al opteren voor de service. Op de thuismarkt werkt Tesla samen met partners onder de naam InsureMyTesla om klanten niet door de neus te laten betalen om hun EV te verzekeren. Dit initiatief krijgt later dit jaar meer smoel dankzij Tesla’s nieuwe aanwinst Alex Tsjetsjenië Tsetsenekos, een voormalig bons van verzekeraar Liberty Mutual. Het beoogde doel is het bouwen van een Customer Centric Insurance Company for Tesla:

The evolution of the customer experience is accelerating through the advent of new products, partners, and services. As an auto manufacturer, Tesla recognizes that delivering a truly digital insurance customer experience is critical to the ‘Tesla experience’ moving forward. I’m excited to share our four key areas of focus to make this happen and discuss synergies between insurance and utilities.

Synergieën en een stukje kernpunten et cetera. Sorry ik haakte even af. Enfin, puik plan van Tesla om dit zo aan te pakken, of is dit een noodgreep waarmee ze zich alleen maar een berg problemen op de hals halen? (via electrek.co)