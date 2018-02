Deze barnfind-Ferrari gaat miljoenen opleveren

Aldus de veilingmeesters.

Je kent het wel: je ruimt je zolder op, je hebt vervolgens een hele doos met spullen die in huis alleen maar ruimte innemen, en zet die vervolgens in je garage of schuur. Daarna vergeet je het voor een aantal jaar, en als dan ook je schuur aan de beurt is voor een opruimbeurt (wat bij sommigen weinig gebeurt, maar goed), kom je die oude spullen weer tegen. Bij de meeste mensen hebben we het dan over kleine prullaria. Er zijn ook heftigere gevallen.

Zo worden er regelmatig schuren geplunderd waar het niet gaat om prullaria, maar om levensechte auto’s. En wat voor auto’s. Soms staan er verstofde collecties waar je u tegen zegt in een schuur, wachtend op een persoon die toevallig de schuur opent en ze ontdekt. Het meest recente voorbeeld hiervan gaat onder de hamer.

De auto’s zijn opgepikt door Gooding & Company, die ze op Concours d’Elegance Amelia Island willen veilen. De Shelby Cobra is van zichzelf al zeldzaam, maar vooral de Ferrari trekt aandacht. Het gaat hier om een aluminium exemplaar, die met 80 gebouwde units zich mag rekenen tot de Ferrari-elite. Daarom schat Gooding & Co dat zelfs dit stoffige exemplaar verkocht kan worden voor een bedrag zo hoog als $3.2 miljoen. Kun je nagaan wat een showroom-vers exemplaar op zou leveren.

Wat de Ferrari daadwerkelijk gaat opleveren kun je zien tijdens het Concours d’Elegance Amelia Island 2018, dat vanaf 8 maart plaatsvind op, je raadt het, Amelia Island, Florida. Heb je je auto’s liever niet zo stoffig, dan kun je hier de overige auto’s zien die geveild gaan worden.