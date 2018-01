Nederlandse Ferrari 500 Mondial kost miljoenen

Ferrari heeft dit jaar geen reden meer om hun 70ste verjaardag te vieren, maar deze auto is en blijft een feestje.

De exacte reden dat na-oorlogse Ferrari’s er met grote regelmaat zo schitterend uitzien is mij nog altijd onbekend. Wellicht dat de plotse vrijheid na de Tweede Wereldoorlog ineens enorm veel creativiteit ontvlamde, of dat er geen limiet leek te zitten op hun passie door de onvermijdelijke vreugde van vrede. Of simpelweg omdat Pininfarina en Scaglietti het plaatwerk van de auto’s creëerden.

Hoe dan ook, de Ferrari’s in de jaren in nasleep van de oorlog zijn praktisch gezien altijd kunstwerken. De Ferrari 500 Mondial is precies zo’n auto die in dat rijtje thuishoort. De auto kwam ter aarde in een tijd dat Ferrari de wereld van autosport compleet aan het domineren was. Deze successen werden vooral behaald in de wereld van single-seaters, maar het zou niet lang duren voordat ze dit succes wilden vertalen naar de sportwagens.

Een van de auto’s die ze dit succes moest brengen was de 500 Mondial, die Ferrari in 1953 introduceerde. De auto is gebaseerd op een stalen buizen chassis met een voor die tijd moderne ophanging van De Dion. Dit exemplaar, een door Pininfarina ontwikkelde Spider, is er één uit een serie van 30 geproduceerde 500 Mondials. Onder de kap ligt een Tipo 110 2-liter viercilinder motor, in plaats van de voor die tijd zo bekende V12-motoren waarvan Ferrari regelmatig gebruik maakte.

De auto ging van de fabriek regelrecht naar België, waar hij werd ontvangen door de garage van Jacques Swaters in Ixelles, bij Spa-Francorchamps. Jacques ontving de auto voor Herman Roosdorp, een Belgisch autocoureur, die hem zou gebruiken in verschillende races in Europa. Nadat hij de auto o.a. op Spa en Zandvoort had ingezet, met één podium als resultaat, werd de 500 Mondial doorgezet naar Simon Maasland. Maasland was een in Voorburg gevestigde importeur van Ferrari die zijn zoon, Hans Maasland, er mee liet racen. Laatstgenoemde behaalde later op toepasselijke wijze een overwinning op Zandvoort, naast een aantal andere zeges.

Vervolgens ging de auto naar verschillende verzamelaars, die de auto regelmatig weer van de hand deden. In totaal is de Mondial maar liefst 18 keer van eigenaar gewisseld, al lijkt dit niets met de prijs te hebben gedaan. Integendeel, de eigenaren hebben hem een rijk leven laten leiden, waardoor hij enorm veel waard is geworden. Door prijzen te winnen op Pebble Beach en meervoudige deelnemer te zijn aan de Mille Miglia, is de auto volgens aanbieder Gooding & Co. minstens 5 miljoen dollar waard.