OMG! Nederlandse Grand Prix lijkt werkelijkheid te worden

En ik zeg niet vaak OMG.

Liberty Media heeft op 30 januari 2018 een merkaanvraag ingediend voor het woordmerk “FORMULA 1 DUTCH GRAND PRIX”. Het lijkt er dus op dat de droom van een Nederlandse GP werkelijkheid gaat worden. De merkaanvraag laat zien dat Liberty Media deze tekst als merk of merchandise wil gaan gebruiken in de toekomst. De merkaanvraag moet nog wel worden goedgekeurd, dit lijkt ons echter slechts een kwestie van tijd.

Nadat zowel Assen als Zandvoort positief werden gekeurd, leek de mogelijkheid van Formule 1 in Nederland ineens een serieuze optie. Toch heerste er bij mij nog veel scepticisme, maar nu dit nieuws doorbreekt kan het bijna niet anders dan dat hele concrete plannen zijn voor een Nederlandse GP. Tenzij Liberty Media dit puur doet ‘voor het geval dat’, wat op zich een optie kan zijn. De merkaanvraag betekent natuurlijk niet dat de kogel al door de kerk is, maar het lijkt er wel op dat de kansen voor een GP in Nederland wéér groter zijn geworden.

We mogen met zijn allen Max verstappen en de hele hype rondom het kereltje bedanken. Formule 1 is weer in ons landje gaan leven dankzij het succes van de in België geboren Nederlander. Enthousiasme kan soms zorgen voor een iets te rooskleurig beeld van de realiteit, maar deze merkaanvraag lijkt me vrij eenzijdig te interpreteren.

Nu rest ons alleen nog de vraag of de race in Assen of Zandvoort wordt gereden. Het TT circuit in Assen meldde eerder dat zij zich klaarmaken voor een mogelijke terugkeer van F1 in 2019 of 2020. Terwijl Zandvoort zich ook voorbereid op een mogelijke terugkeer van F1.