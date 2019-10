Deze bedrijfshal is een automotive mancave

Ook voor de motorliefhebber valt er wat te zien!

Je mag best aandacht geven aan je werkplek. Tenzij je parttime werkt, breng je nogal wat uurtjes door. Voor sommige werkenden is het zelf zo dat je meer te vinden bent op je werkplek dan thuis. Waarom dan niet die ruimte inrichten om je helemaal thuis te voelen?

Wat dat betreft is deze bedrijfshal in Maasdijk een prima locatie. Aan de buitenkant lijkt het een bedrijfsruimte zoals we het allemaal kennen. Eenmaal binnen is dat wel anders. Op de begane grond kun je diverse auto’s en andere spielerei kwijt. Dan zijn er twee verdiepingen waar in dit geval de nodige motoren staan, waaronder een paar niet te versmaden Ducati’s.

De kantine is ingericht met een biljarttafel en een bar. De vrijdagmiddagen kun je zo gezellig maken als je dat zelf wil. De loods komt met een alarm zodat je bolides en/of motoren veilig gestald kunnen worden.

Het pand is in 2009 gebouwd en opgeleverd. Buiten behoren drie parkeerplaatsen tot de ruimte. Deze mancave kost 2.850 euro per maand. Dat bedrag is exclusief BTW. Je kunt de advertentie op Funda Business bekijken.

Met dank aan Kavai voor de tip!