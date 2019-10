Volkswagen brengt primeur naar de ID.3

Een leuke voor op verjaardagen.

Heb jij veel leaserijders als vrienden of familie? Dan zal het ongetwijfeld gaan over ‘de dikke Tesla’ van Roderick. Volgend jaar kun jij meepraten als je geen Tesla maar bijvoorbeeld wel Volkswagen ID.3 gaat rijden. De Duitse autofabrikant brengt namelijk een primeur naar de elektrische auto.

Je kent vast wel die kekke LED-verlichting in bijvoorbeeld diverse nieuwe BMW- en Mercedes-modellen. Ook de ID.3 krijgt dit, echter is het in deze Volkswagen interactief. Ze noemen het ID. Light concept . De verlichting laat verschillende kleuren en animaties zijn op basis van zaken die spelen. Op deze manier ‘praat’ de auto terug tegen de persoon die het commando geeft.

Zo komt ID. Light in actie als de auto is gestart of als de Volkswagen ver- of ontgrendeld is. Verder kun je kleuren en animaties verwachten bij onder andere remacties, inkomende telefoonoproepen en als je op de verkeerde rijbaan rijdt. Het licht reageert tevens op je stem. Net als vroeger bij K.U.T.T met Michael Nicht in Nichtrijder.

In hoeverre dit een kermis gaat worden is afwachten. Je kunt het ongetwijfeld uitschakelen, want niet iedereen zal blij worden van signalerende lampjes in de auto.